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مشاهير العرب - قبل عرضه.. فيلم «لأول مرة» يطرح البوستر التشويقي لـ تارا عماد | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. فيلم «لأول مرة» يطرح البوستر التشويقي لـ تارا عماد | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. فيلم «لأول مرة» يطرح البوستر التشويقي لـ تارا عماد | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:51 مساءً - كشفت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن البوستر التشويقي لثاني بطولاتها في السينما الذي يحمل اسم «لأول مرة» خلال الساعات القليلة الماضية، والذي من المفترض انطلاقته في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، شاركت تارا عماد، عبر حسابها على «إنستجرام» البوستر التشويقي لفيلم «لأول مرة»، معلقة عليه قائلة: «حاجات كتير ممكن تحصل لأول مرة وتغير حياتنا للأبد، البوستر التشويقي لفيلم لأول مرة، قريبًا في السينمات في مصر».

وفيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم، عمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

آخر أعمال تارا عماد

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة تارا عماد هو فيلم «آخر ليالي الصيف» والذي شاركت به في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، وتدور أحداث الفيلم حول 3 بنات خالات، فرح ورنا وليل، يعودان بعد عامين من وفاة جدهم لتوديع منزل طفولتهم في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي فرح عنهما هذا السر.

الفيلم من تأليف وإخراج فاطمة ياسر، وبطولة النجمة تارا عماد التي شاركت فيه أيضًا كأحد المنتجين المنفذين ويشاركها البطولة شهد الشاطر وفرح أبوغطاس. ومن إنتاج بيشوي قلدس، ومدير التصوير محمد أشرف كوشي، ومونتاج خالد معيط، وموسيقى تصويرية دنيا وائل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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