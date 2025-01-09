مشاهير العرب - «سلطانة».. مي فاروق تستعد لطرح أحدث أعمالها بهذا الموعد | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:51 مساءً - تستعد الفنانة مي فاروق، لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «سلطانة» عبر منصاتها الرقمية، اليوم الخميس، وذلك عقب احتفالها بزفافها من الفنان محمد العمروسي مؤخرا.

وفي هذا السياق، كشفت مي فاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح «سلطانة»، قائلة: «سُلطــانة، أغنية جديدة اليوم 6 مساءً، على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية».

آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر، أن مي فاروق تعيش حالة من النشاط الفني في القوت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها «باركوا» عقب احتفالها بزفافها مؤخرا.

وأغنية «باركوا» لـ مي فاروق، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وأحمد عبد السلام.

وتضمنت كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق الآتي: «صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة، وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة».

زواج مي فاروق ومحمد العمروسي

ومن ناحية أخرى، عاشت الفنانة مي فاروق حالة من السعادة، باحتفالها بزفافها على الفنان محمد العمروسي، وذلك في أجواء مبهجة جمعت بين الأصدقاء والأقارب تمكنت من خلالها الاستحواذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي، خاصة مع الظهور المميز لأبنائها.

ومع الظهور الأول لأبناء مي فاروق بحفل زفافها الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، ارتفعت مؤشرات بحث الجمهور على «جوجل» عن أبناء مي فاروق، ولهذا تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي أبرز لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي.