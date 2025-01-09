مشاهير العرب - بعد نقله إلى العناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان صالح العويل «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:21 مساءً - مازالت الحالة الصحية للفنان صالح العويل، تسيطر على اهتمام قطاع كبير من الجمهور خاصة مع الإعلان عن دخوله العناية المركزة من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أثار قلق ومخاوف الكثيرين من محبيه.

آخر التطورات الصحية للفنان صالح العويل

وبحسب مصادر مقربه من الفنان صالح العويل، أكدت على تدهور الحالة الصحية له ونقله إلى المستشفى صباح اليوم، وذلك نتيجة حدوث قصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي، الأمر الذي دفعه نجله لطلب الدعاء له.

الفنان ياسر جلال يستجيب لـ صالح العويل

وفي وقت سابق، استجاب الفنان ياسر جلال، لدعوة الفنان صالح العويل، بعد طلب الأخير مقابلته، للمرة الثانية.

وحرص جلال على أن يزور الفنان صالح العويل، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد أن أصيب بتسمم في الدم، نتيجة تدهور حالته الصحية، وحدوث مضاعفات.

ووجه هشام العويل، نجل صالح العويل، الشكر إلى النجم ياسر جلال الذي حرص أمس على زيارة والده والاطمئنان عليه، وذلك للمرة الثانية، حيث زاره في أغسطس الماضي، أثناء بقائه في المستشفى، قائلا: «ياسر جلال زارني ودايما بيطمن عليا».

الفنان صالح العويل

جدير بالذكر أن الفنان صالح العويل، 78 عاما، اشتهر بالمشاركة في العديد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية منذ انطلاقته الفنية في السبعينات.

واشتهر صالح العويل بتقديم أدوار ثانوية منها مسجون أو رجل عصابة، أو شرطي وعسكري في السجن، ومن أبرز مشاركاته كانت أفلام حنفي الأبهة، وشمس الزناتي، ومسلسلات يوميات ونيس، وترويض الشرسة، ونصف ربيع الآخر.