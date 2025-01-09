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مسلسلات رمضان 2025، معتز هشام مجهول النسب في "ولاد الشمس" - أخبار كلمتك

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مسلسلات رمضان 2025، معتز هشام مجهول النسب في "ولاد الشمس" - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، معتز هشام مجهول النسب في "ولاد الشمس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 03:15 مساءً - تعاقد الفنان الشاب معتز هشام على المشاركة في مسلسل ولاد الشمس، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ويقوم ببطولته كل من الفنانين أحمد مالك وطه الدسوقي، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية أحد الشباب الذين تربوا في دار الأيتام ومجهول النسب.

مسلسل ولاد الشمس

وكان القائمون على مسلسل “ولعة ومفتاح قد  قرروا عودتهم إلى اسم العمل الأصلي، والذي كان قد اشتهر به في البداية وهو “ولاد الشمس”، وتم بدء التصوير تحت هذا الاسم، وجمعت المشاهد الأولى كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في أحد دور رعاية الأطفال.

ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الاثنان ويرتكبان جرائم سرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

صناع مسلسل ولاد الشمس

 مسلسل  "ولاد الشمس"  من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، من  إخراج عصام عبد الحميد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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