مكتبة مصر الجديدة تناقش غدا كتاب "يحيى خليل.. إيقاع الحرية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 02:48 مساءً - تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، حفل توقيع ومناقشة كتاب “يحيى خليل.. إيقاع الحرية” سيرة أسطورة الجاز المصرية تأليف الكاتبة الصحفية منى الشيخ، وذلك فى تمام الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة، بحضور الفنان يحيى خليل، والدكتور خالد أمين المؤلف الموسيقي.

كتاب “يحيى خليل.. إيقاع الحرية”

تتناول الكاتبة في كتاب “يحيى خليل.. إيقاع الحرية” قصة حياة الموسيقار الكبير يحيى خليل الفنية بداية من عام 1943، حيث بدأت الحكاية من منطقة وسط البلد التى عشقها يحيى خليل، وكنيسة «أبونا عجمي» وذكريات الإسكندرية، ومنها إلى نيويورك، حيث تتحقق الأحلام.

وكشفت الكاتبة عن أسرار حياة يحيى خليل، والتعرف على أسرته “ثلاث زوجات وابنة واحدة”.

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