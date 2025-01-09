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مكتبة مصر الجديدة تناقش غدا كتاب "يحيى خليل.. إيقاع الحرية" - أخبار كلمتك

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مكتبة مصر الجديدة تناقش غدا كتاب "يحيى خليل.. إيقاع الحرية" - أخبار كلمتك

مكتبة مصر الجديدة تناقش غدا كتاب "يحيى خليل.. إيقاع الحرية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 02:48 مساءً - تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، حفل توقيع ومناقشة كتاب “يحيى خليل.. إيقاع الحرية” سيرة أسطورة الجاز المصرية تأليف الكاتبة الصحفية منى الشيخ، وذلك فى تمام الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة، بحضور الفنان يحيى خليل، والدكتور خالد أمين المؤلف الموسيقي.

كتاب “يحيى خليل.. إيقاع الحرية”

تتناول الكاتبة في كتاب “يحيى خليل.. إيقاع الحرية” قصة حياة الموسيقار الكبير يحيى خليل الفنية  بداية من عام 1943، حيث بدأت الحكاية من منطقة وسط البلد التى عشقها يحيى خليل، وكنيسة «أبونا عجمي» وذكريات الإسكندرية، ومنها إلى نيويورك، حيث تتحقق الأحلام.

وكشفت الكاتبة عن أسرار حياة يحيى خليل، والتعرف على أسرته “ثلاث زوجات وابنة واحدة”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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