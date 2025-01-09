تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - الفنان حاتم فهمي يتصدر التريند بعد احتفاله بزفافه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - الفنان حاتم فهمي يتصدر التريند بعد احتفاله بزفافه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان حاتم فهمي يتصدر التريند بعد احتفاله بزفافه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:21 مساءً - حاتم فهمي.. تصدر الفنان حاتم فهمي محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أحتفل مساء يوم الأربعاء بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في أحد الأماكن المفتوحة.

الفنان حاتم فهمي يحتفل بزفافه

احتفل المطرب حاتم فهمي بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي حضره أسرة العروسين وعدد من الفنانين المقربين من بينهم شذى وإيساف المنتج هاني محروس، حيث أقام فهمى حفل بسيط في أجواء مفتوحة بعيداً عن قاعات الفنادق.

وحضر حفل الزفاف عدد من الفنانين المقربين من بينهم شذى، وإيساف، والمنتج هاني محروس، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء.

الفنان حاتم فهمي يحتفل بزفافه
الفنان حاتم فهمي يحتفل بزفافه

حاتم فهمي

يذكر أن الفنان حاتم فهمي كان قد قدم عدد من الأغاني أبرزها أغنية «مش من حقك» و«بيدق قلبي» و«بتحب غيري» و«تفوت سنين» ولكنه غاب لسنوات عن الساحة الفنية ليعود بأغنية «رجوعك» عام 2022 من كلمات وألحان عمر الشربيني وكان له تجربة تمثيلية حيث شارك في مسلسل «ملفات سرية» عام 2003 من بطولة مرفت أمين وكمال أبو رية من تأليف طارق بركات وإخراج خالد بهجت.

حاتم فهمي

آخر أعمال حاتم فهمي

جدير بالذكر أن آخر أغنية طرحها حاتم فهمي بعنوان «تفوت سنين» من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع جبريال دومينيك، والأغنية من ضمن أغنيات ألبوم حاتم فهمي، الذي تعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء أبرزهم عمر يحيى، وإبراهيم شتا، وعمر الشربيني، وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن. أما الموزعون فهم: محمد عبد السلام، وهاني يعقوب، وكريم عبد الوهاب، ووليد شراقي، وأحمد حسين، ومينا، ومحمد رامي.

اقرأ أيضاً
الليلة.. ياسمين عز تستضيف الفنان حاتم فهمي في برنامج كلام الناس

حاتم فهمي يحتفل بزفافة على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

أحمد حاتم آخرهم.. 4 نجوم من أزمة الطلاق إلى البطولة المطلقة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد نجاحه في «تحت الوصاية».. علي صبحي يشارك في موسم مسلسلاترمضان 2025 بعملين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق