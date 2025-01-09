مشاهير العرب - الفنان حاتم فهمي يتصدر التريند بعد احتفاله بزفافه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:21 مساءً - حاتم فهمي.. تصدر الفنان حاتم فهمي محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أحتفل مساء يوم الأربعاء بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في أحد الأماكن المفتوحة.

الفنان حاتم فهمي يحتفل بزفافه

احتفل المطرب حاتم فهمي بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي حضره أسرة العروسين وعدد من الفنانين المقربين من بينهم شذى وإيساف المنتج هاني محروس، حيث أقام فهمى حفل بسيط في أجواء مفتوحة بعيداً عن قاعات الفنادق.

وحضر حفل الزفاف عدد من الفنانين المقربين من بينهم شذى، وإيساف، والمنتج هاني محروس، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء.

حاتم فهمي

يذكر أن الفنان حاتم فهمي كان قد قدم عدد من الأغاني أبرزها أغنية «مش من حقك» و«بيدق قلبي» و«بتحب غيري» و«تفوت سنين» ولكنه غاب لسنوات عن الساحة الفنية ليعود بأغنية «رجوعك» عام 2022 من كلمات وألحان عمر الشربيني وكان له تجربة تمثيلية حيث شارك في مسلسل «ملفات سرية» عام 2003 من بطولة مرفت أمين وكمال أبو رية من تأليف طارق بركات وإخراج خالد بهجت.

آخر أعمال حاتم فهمي

جدير بالذكر أن آخر أغنية طرحها حاتم فهمي بعنوان «تفوت سنين» من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع جبريال دومينيك، والأغنية من ضمن أغنيات ألبوم حاتم فهمي، الذي تعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء أبرزهم عمر يحيى، وإبراهيم شتا، وعمر الشربيني، وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن. أما الموزعون فهم: محمد عبد السلام، وهاني يعقوب، وكريم عبد الوهاب، ووليد شراقي، وأحمد حسين، ومينا، ومحمد رامي.