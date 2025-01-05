مشاهير العرب - نجوم «وتر حساس» في ضيافة لميس الحديدي.. الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 08:06 مساءً - وتر حساس.. تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، أبطال مسلسل وتر حساس صبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم، في برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، وذلك في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

موعد الحلقة

تذاع حلقة «كلمة أخيرة» في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة ON، ويأتي استضافة الأبطال بعد التفاعل الكبير والمشاهدات الواسعة التي حققها المسلسل الذي عرُض على قناة «ON» خلال الفترة الماضية.

ويتحدث كل ضيف خلال اللقاء عن الدور الذي قام بيه في «وتر حساس»، وأهم كواليس المسلسل والقضايا التي يناقشها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

وتر حساس

وأثار مسلسل وتر حساس جدلا في مصر لتناوله بعض القضايا.

أبطال وصناع المسلسل حرصوا على الرد سواء في لقاءات صحفية أو تلفزيونية على الجدل وأكدوا «أنه ليس به أي شيء مسيء، وطالبوا بعدم استعجال الحكم عليه».

تفاصيل مسلسل وتر حساس

المسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.