تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

عبر دهبية في النيل، افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بحضور نجوم الفن (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عبر دهبية في النيل، افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بحضور نجوم الفن (صور) - أخبار كلمتك

عبر دهبية في النيل، افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بحضور نجوم الفن (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:06 مساءً - انطلق حفل افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الرابعة عشرة (دورة الفنان نور الشريف) بأجواء نيلية عبر دهبية، بعد تجمع كل الوفود المشاركة وضيوف المهرجان من مختلف الدول الإفريقية بملابسهم التقليدية المميزة، ليتم نقلهم إلى معبد الأقصر، حيث مراسم افتتاح الدورة الجديدة للمهرجان.

 

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2025  

وتم نقل النجوم وضيوف المهرجان بنزهة نيلية عبر مركب نيلية “دهبية”، لتنقلهم إلى مقر حفل الافتتاح الرسمي بمعبد الأقصر، لتستقبل السجادة الحمراء نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الإفريقية بعد الانتهاء من الجولة النيلية، وذلك بحضور عدد من نجوم مصر وصناع السينما من عدة دول إفريقية، وكان من أبرز النجوم والشخصيات العامة الذين حضروا في الرحلة النيلية؛ الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، السيناريست والفنان أحمد مجدي، والكاتب أحمد مراد، المخرج مجدي أحمد علي، نورهان منصور، نبيل عيسى، الفنانة داليا مصطفى، الملحن هيثم الخميسي، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة الفنية السابق.

وحضر من النجوم العرب والأفارقة؛ الفنان التونسي أحمد الحفيان، والنجمة الغانية أكوسيا بوسيا، الناقد السنغالي نجيب سانية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

a120a26f89.jpg
2f02c759cb.jpg
dd658407a4.jpg
c73ccc6516.jpg
dd09e00d5f.jpg
84ddd627c1.jpg
de73aabc04.jpg
0a4b70e53a.jpg
a1b2f1dc84.jpg
961b03056c.jpg

 

130703ea9f.jpg
ef1045e061.jpg

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد نجاحه في «تحت الوصاية».. علي صبحي يشارك في موسم مسلسلاترمضان 2025 بعملين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق