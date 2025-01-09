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مي فاروق تطرح كليب أغنية سلطانة من إخراج زوجها محمد العمروسي (فيديو) - أخبار كلمتك

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مي فاروق تطرح كليب أغنية سلطانة من إخراج زوجها محمد العمروسي (فيديو) - أخبار كلمتك

مي فاروق تطرح كليب أغنية سلطانة من إخراج زوجها محمد العمروسي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:06 مساءً - تعيش حاليا النجمة مي فاروق مع الأفراح، كأول عروس فى الوسط الغنائي مع بداية العام الجديد، وذلك بعد زواجها الخميس الماضي من الفنان محمد العمروس.

وأيضا تعيش مي حالة من الانتعاش والتوهج الفني، حيث قررت طرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة وهو بعنوان "تاريخي". 

وطرحت الآن أغنيتها الثانية وتحمل اسم"سلطانة" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو. 

وهي من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسي، في أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن الحب والسعادة والاستقرار بين اثنين محبين ويقول مطلعها:" يا اكتر حد في الدنيا دى بتمناه.. يا حلم أنا عشت طول الوقت بستناه.. وجودك جنبي يسعدني.. بقالى ضهر يسندنى.. اخيرا حب بطمن وأنا عايشاه.. خلاص مبقتش قلقانة معاك.. حاسة انى انسانة.. يا ونسى ودنيتي وناسي.. يا مملكتى وحراسى.. وأنا وياك بحس انى سلطانة ".

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت منذ أيام أغنيتها الأولى من ألبومها  الجديد وكانت بعنوان "باركوا" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، وذلك بمناسبة زفافها الذى أقيم الخميس الماضى بأحد الفنادق الكبرى، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا وتصدرت التريند على اليوتيوب.

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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