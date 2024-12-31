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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عدوية «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عدوية «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عدوية «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - تستقبل أسرة الفنان الراحل أحمد عدوية عزائه، غدا الأربعاء 1 يناير2025 في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وذلك بعد رحيله عن عالمنا الأحد الماضي الموافق لـ 29 ديسمبر.

وفي هذا السياق، كشف الفنان أحمد عدوية، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد ومكان عزاء والده، قائلا: «عزاء الفنان احمد عدويه يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، في قاعه الصفا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء، نسألكم الفاتحة والدعاء».

وفاة أحمد عدوية

وكان أحمد عدوية، رحل عن عالمنا الأحد الماضي، متأثرا بأزمة صحية أسفرت عن وفاته بعمر يناهز الـ 79 عاما.

وكتب محمد نجل الفنان أحمد عدوية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب.. جابر الخواطر".

من هو أحمد عدوية؟

ولد الفنان أحمد عدوية في محافظة المنيا، كان والده تاجر مواشي وكان ترتيبه في الأسرة قبل الأخير، حيث كان له 14 أخا وأختا.

بدأ الفنان أحمد عدوية، الغناء عام 1969 فى شارع محمد علي فى مقهى "الآلاتية"، وكان يقوم بالغناء في الأفراح والحفلات، جاءته الشهرة فى عام 1972 من خلال حفل عيد زواج المطربة "شريفة فاضل" الذي حضره عدد من الفنانين والصحفيين وكان موجود فى الحفل صاحب كازينو "الأريزونا" وعرض عليه العمل هناك، ثم قام بتسجيل اسطوانتين لشركة "صوت الحب" ومن هنا جاءت شهرته.

من أشهر أغانيه الشعبية: "السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب"، استعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية.

تعرض أحمد عدوية لحادث مثير للجدل في بداية التسعينيات كاد ينهي حياته تسبب في إصابته بالشلل لفترة طويلة وابتعد عن الأضواء تماما إلى أن استعاد عافيته مؤخرا وبدأ يظهر تدريجيا فقدم أغنيته "الناس الرايقة" مع المطرب اللبناني "رامي عياش" والتي لاقت نجاحًا واستحسانًا كبيرًا. وبرغم ابتعاد عدوية عن الغناء تماما منذ بدايات التسعينات بسبب الحادث الذي تعرض له، إلا أنه مايزال على رأس كبار الأغنية الشعبية في مصر ومكانة عالية لهذا اللون الغنائي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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