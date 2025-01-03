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الرياضة - 01:16 - بعد 58 يوما.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1446- 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:16 - بعد 58 يوما.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1446- 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:16 - بعد 58 يوما.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1446- 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 01:16 مساءً - استطلاع هلال شهر رمضان.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1446هـ/ 2025 م، إذ ينتظر ملايين المسلمين هذا الشهر الفضيل للتقرب إلى الله ومضاعفة أفعال الخير.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1446هـ

وفي هذا الصدد، تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1446هـ، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

موعد شهر رمضان الكريم

أشارت الحسابات الفلكية، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، على أن يستمر شهر رمضان 2025 لمدة (29 أو 30 يومًا).

موعد شهر رمضان 2025

ويتم تأكيد موعد شهر رمضان الكريم، بعد استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، كما تعتمد الكثير من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.

كم يتبقى على شهر رمضان 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يفصلنا على شهر رمضان 58 يومًا، إذ من المقرر أن يكون استطلاع هلال شهر رمضان الكريم رسميًا في أجزاء مختلفة من العالم هو ما سيحدد الموعد الدقيق لشهر رمضان 2025- 1446 على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446 هـ استعدادًا لإعلان موعد بدء شهر رمضان.

موعد شهر رمضان 2025

موعد شهر شعبان 2025

ومن المتوقع أن تكون غرة شهر شعبان 2025- 1446 هجريًا يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 ميلاديًا.

شهر رمضان

عيد الفطر 2025

ومن المقرر أن يكون موعد عيد الفطر 2025 يوم 29 مارس 2025 أو يوم 30 مارس 2025، على أن تستطلع دار الإفتاء موعد عيد الفطر المبارك وتحدد موعده الرسمي، وبذلك يتبقى 117 يوم على موعد عيد الفطر.

موعد بدء شهر رمضان 2025

أفضل الأدعية المستجابة في رمضان

شهر رمضان فرصة عظيمة لاستجابة الدعاء، وخاصة أثناء الصيام وعند الإفطار وفي الثلث الأخير من الليل، ومن الأدعية المأثورة المستحبة في هذا الشهر الفضيل:

- اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه واجعلنا من عتقائك من النار.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

شهر القيام
موعد بدء شهر رمضان 2025

إجازات شهر رمضان 2025

ويتضمن شهر رمضان 9 أيام إجازات أسبوعية، على النحو التالي:

- يوم السبت 1 مارس 2025

- يوم الجمعة 7 مارس 2025

- يوم السبت 8 مارس 2025

- يوم الجمعة 14 مارس 2025

- يوم السبت 15 مارس 2025

- يوم الجمعة 21 مارس 2025

- يوم السبت 22 مارس 2025

- يوم الجمعة 28 مارس 2025

- يوم السبت 29 مارس 2025

موعد بدء شهر رمضان 2025

الأشهر الهجرية

ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا، وهي:

1- المحرم.

2- صفر.

3- ربيع الأول.

4- ربيع الآخر.

5- جمادى الأول.

6- جمادي الآخر.

7- رجب.

8- شعبان.

9- رمضان.

10- شوال.

11- ذو القعدة.

12- ذو الحجة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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