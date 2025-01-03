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الرياضة - 01:16 - سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:16 - سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:16 - سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 01:16 مساءً - استقر سعر الذهب بمختلف أعيرته في محلات الصاغة بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، سجل نحو 3222.75 جنيهًا للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة، سجل نحو 2506.75 جنيهًا للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الذهب الآن في سوق الصاغة
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة، سجل نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة، سجل نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

كم وصل سعر الذهب عيار 21 الآن
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 30080 جنيها للبيع، و29880 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 2659.22 دولار للبيع، و2658.95 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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