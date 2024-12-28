أنغام تبدع في مهرجان الشيخ زايد بأغانيها الكلاسيكية وتوجه رسالة للجمهور ( فيديو وصور ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - انطلق منذ قليل حفل النجمة أنغام في دبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد احتفالًا برأس السنة، وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل أنغام في دبي

وتألقت أنغام خلال حفلها ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بغنائه أغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما قدمت أيضا عددا من أغانيها الكلاسيكية.

ومن أبرز الأغاني التي قدمتها أنغام أيضا غنية سيدي وصالك

وقالت أنغام خلال الحفلة، أنها سعيدة بالمشاركة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في دبي، مؤكدة أنها سعيدة من هذه الفرصة

وفي نفس السياق وجه عدد كبير من الجمهور رسائل للفنانة أنغام خلال الحفل، مؤكدين انها أفضل فنانة في الوطن العربي

ومن ناحية أخري كانت قد أحيت النجمة أنغام واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في قطر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وفاجأت أنغام الجمهور خلال الحفل برقصها على المسرح بعزف صولو بشكل مختلف عن كل حفل، وسط تفاعل كبير من الجمهور

وقدمت أنغام خلال حفلها الغنائي أغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب، كما أنها قدمت عددًا من أغانيها الكلاسيكية ومنها ما جابش سيرتي، سيدي وصالك، كما أنها قدمت أغنية أكتب لك تعهد بشكل مختلف.

وأعرب الجمهور عن سعادته الكبيرة بإقامة حفل غنائي لـ أنغام في قطر، قائلين: "بنحبك يا أنغام نورتي قطر".

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