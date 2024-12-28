نتنياهو يخضع لعملية جراحية غدا الأحد - أخبار كلمتك

نتنياهو يخضع لعملية جراحية غدا الأحد - أخبار كلمتك

سياسي إسرائيلي: حكومة نتنياهو تضحي بالمخطوفين والجنود في غزة - أخبار كلمتك

سياسي إسرائيلي: حكومة نتنياهو تضحي بالمخطوفين والجنود في غزة - أخبار كلمتك

الموجة الباردة تواصل ضرب البلاد.. حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الموجة الباردة تواصل ضرب البلاد.. حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تامر حسني عن حفله في السعودية: كل الشكر لأهل الرياض - أخبار كلمتك

تامر حسني عن حفله في السعودية: كل الشكر لأهل الرياض - أخبار كلمتك

أستاذ إدارة أعمال: 1.1 مليار يورو تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

أستاذ إدارة أعمال: 1.1 مليار يورو تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024 - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

قطر تجري مباحثات مع وفد حماس بشأن صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

قطر تجري مباحثات مع وفد حماس بشأن صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

عمرو مصيلحي: عقوبات السلة كانت عادلة ولم تظلم الأهلي (مستند) - أخبار كلمتك

عمرو مصيلحي: عقوبات السلة كانت عادلة ولم تظلم الأهلي (مستند) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أنغام تبدع في مهرجان الشيخ زايد بأغانيها الكلاسيكية وتوجه رسالة للجمهور ( فيديو وصور ) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أنغام تبدع في مهرجان الشيخ زايد بأغانيها الكلاسيكية وتوجه رسالة للجمهور ( فيديو وصور ) - أخبار كلمتك

أنغام تبدع في مهرجان الشيخ زايد بأغانيها الكلاسيكية وتوجه رسالة للجمهور ( فيديو وصور ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - انطلق منذ قليل حفل النجمة أنغام في دبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد احتفالًا برأس السنة، وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

 

 

حفل أنغام في دبي

 

وتألقت أنغام خلال حفلها ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بغنائه أغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما قدمت أيضا عددا من أغانيها الكلاسيكية.

 

77d0aa069f.jpg

ومن أبرز الأغاني التي قدمتها أنغام أيضا غنية سيدي وصالك 

وقالت أنغام خلال الحفلة، أنها سعيدة بالمشاركة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في دبي، مؤكدة أنها سعيدة من هذه الفرصة 

وفي نفس السياق وجه عدد كبير من الجمهور رسائل للفنانة أنغام خلال الحفل، مؤكدين انها أفضل فنانة في الوطن العربي  

20233800f3.jpg

ومن ناحية أخري كانت قد أحيت النجمة أنغام واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في قطر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وفاجأت أنغام الجمهور خلال الحفل برقصها على المسرح بعزف صولو بشكل مختلف عن كل حفل، وسط تفاعل كبير من الجمهور 

وقدمت أنغام خلال حفلها الغنائي أغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب، كما أنها قدمت عددًا من أغانيها الكلاسيكية ومنها ما جابش سيرتي، سيدي وصالك، كما أنها قدمت أغنية أكتب لك تعهد بشكل مختلف.

2c87153f07.jpg

وأعرب الجمهور عن سعادته الكبيرة بإقامة حفل غنائي لـ أنغام في قطر، قائلين: "بنحبك يا أنغام نورتي قطر".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إحباط وعزلة وصدمات عاطفية، ماذا قالت خبيرة الأبراج عن نجوم الفن في 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق