مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. ياسر جلال ينتهي من تصوير مشاهد «جودر 2 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - انتهى الفنان ياسر جلال، من تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني «جودر» الذي من المفترض أن ينافس من خلاله في موسم رمضان 2025، وذلك بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا.

وأكد النجم ياسر جلال، أن مسلسل جودر 2 مسلسله الوحيد في موسم دراما رمضان 2025، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور بعد نجاح الجزء الأول من العمل.

وقال ياسر جلال، في بيان له: «النهاردة آخر يوم تصوير في مسلسل جودر، وأنا عايز أحمد ربنا سبحانه وتعالى على النجاح الكبير اللي ربنا إداه لينا من الجزء الأول، المسلسل ده من شهر يونيو 2022، والنهاردة خلصناه في شهر دسمبر 2024، النجاح ده السبب فيه ربنا وإسلام خيري المخرج وأستاذ أنور عبد المغيث الكاتب، ومن قبلهم الشركة المتحدة أستاذ محمد السعدي وأستاذ تامر مرتضى».

وتابع ياسر جلال قائلا: «أنا بتوجه بالشكر لكل عناصر العمل وأستاذ تيمور تيمور، وأستاذة منى التونسي، أحمد فايز، وحسن أبو جبل، وكل مساعدين الإخراج والمونتاج، كان في جيش، وطبعًا كل النجوم الأساتذة، الفضل بعد ربنا في هذا النجاح يرجع لكل فريق العمل اللي أخلص في عمله كتير».

وأضاف: «أنا اتشرفت أني كنت جزء من الفريق الكبير ده، وربنا يكلل مجهودنا أن الجزء الثاني ينجح زي الجزء الأول، وكل الشكر للنقاد اللي دعمونا وبشكر كل فريق العمل وهما على رأسي من فوق، والفضل كله يرجع لكل فريق العمل مش لشخص واحد، وعلى رأسهم أستاذ إسلام خيري».

أبطال مسلسل «جودر 2

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال كلا من: ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران، وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.