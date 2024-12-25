مشاهير العرب - رامي صبري يعلق على تعاونه مع تامر حسني: «عنده صفاء نيه مش عندي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:01 مساءً - أعرب الفنان رامي صبري، عن سعادته للتعاون مع النجم تامر حسني في ديو جديد لأول مرة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وشارك رامي صبري، صورة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» تجمعه بـ تامر حسني، وعلق عليها قائلا: «أنا بشوف الصورة دي بشكل تاني خالص، أولاً تامر فنان أخ وغالي ومحترم، وواثق في نفسه، ودي للأسف مش موجودة كتير في مغنيين كتير ناجحين ولكن عندهم مشاكل كبيرة ومايعرفوش يبقوا زي الراجل المحترم اللي ماسك المايك ده».

وأضاف رامي صبري: «تامر حسني فنان كبير جداً جداً ولما اشتغلت أنا وهو في الديو اللي هينزل الفترة اللي جاية فهمت هو ليه محبوب جداً، أولاً علشان عنده صفاء نفسي مش موجود عندي أنا شخصياً، اه والله أنا دايماً ليا رد فعل انما هو بيسيب الحاجات».

وتابع رامي صبري: «زي ماهي وما بيحبش يرد ودي حاجة صعبة جداً جداً، عاوز أقول مش كل فنان أو نجم يستحق.. لان دايما الأخلاق واحترام زمايلك هو الموضوع مش بس الفن، شكراً تامر حسني على ذوقك واحترامك ليا دايما في التصوير».

وأردفت: «دايما كنت تقولي انت مبسوط ايه رايك محتاج حاجه؟ كل ده ماينفعش يطلع غير من فنان حقيقي عنده إحساس بالناس والأهم واثق من نفسه، قريباً جداً هتشوفوا وهاتسمعوا أغنية «فعلاً مبيتنسيش»، على جميع منصات الموسيقى في العالم».

تفاصيل التعاون بين رامي صبري وتامر حسني

وفي وقت سابق، شوق الفنان تامر حسني، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاق تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجم رامي صبري.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع دعائي يكشف عن تعاون جديد له مع رامي صبري، معلقا عليه قائلا: «قريبا».