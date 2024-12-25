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طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم الدشاش (فيديو) - أخبار كلمتك

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طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم الدشاش (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم الدشاش (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - صدرت اليوم الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم الدشاش بعنوان ”معلمة“ تأليف وغناء إسلام شيندي.

 فيلم الدشاش 

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق.

وياتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

موعد طرح فيلم الدشاش بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في يوم 1 يناير 2025 بمصر و15 يناير فى الدول العربية ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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