مشاهير العرب - بظهور مميز لابنتيها.. جنات تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:41 مساءً - شاركت الفنانة المغربية جنات، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» احتفالها بالكريسماس خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهرت جنات، عبر حسابها على «إنستجرام» مرتدية «بيجامة» حمراء تتناسب مع أجواء الكريسماس رفقة ابنتيها، معلقة عليها قائلة: «كل سنه وانتو بخير».

آخر أعمال جنات

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال جنات طرحها لأغنية «كأنك روح» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي حققت من خلالها نجاحا كبيرا.

أغنية كأنك روح، كلمات: أحمد عيسى، ألحان: مدين، توزيع: أحمد عادل، مكس وماسترينج: هاني محروس

وجاءت كلمات الأغنية: «كأنك تروح بتلمسنى فبتحول لحد جديد، كأنك عيد كأنك اخر المشاوير وحضنك اول المواعيد، انا حبيت امير أحلام من الحواديت، وحضنك بيت ووسط الناس انا بقولك ياريت تفضل معايا ياريت، مكملنى مقوينى مطمنى صدقت معايا في كلامك فضلت معايا مستنى، مكملنى وشيلت كتير اوى عنى، انا دلوقتى قدامك تعالى وقرب احضنى».

بالإضافة إلى، أغنية «خلصتني» التي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين ومن إنتاج آلاء لاشين.

جاءت كلمات الأغنية: لا واللهِ مفيش ولا ضيقة ولا حاجات من دي

لو زعلان يبقي انت لازمني وفارق عندي

انا دلوقتي بشوفك هوا مالهوش تأثير

واحد زي الدنيا بحالها في منه كتير

خلصتني منك وانا جنبك

علمتني استغني ف قربك

ندمتني على تعبي عشانك

ياللي بإيدي طلعت لفوق.