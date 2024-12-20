مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أحمد عزمي في ظلم المصطبة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:07 مساءً - كشف الفنان أحمد عزمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تفاصيل شخصيته ضمن أحداث مسلسل ظلم المصطبة من بطولة الفنان إياد نصار خلال الساعات القليلة الماضية، والمقرر انطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشارك أحمد عزمي، صورة عبر حسابه على «فيسبوك» تكشف عن ملامح شخصيته في مسلسل «ظلم المصطبة»، قائلا: الشيخ علاء في رمضان 2025 مسلسل ظلم المصطبة».

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

تدور قصة مسلسل ظلم المصطبة في إطار دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة والأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هانى خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى وعدد آخر من الفنانين، العمل مكون من 15 حلقة فقط.

ويعد المسلسل هو التعاون الرابع بين إياد نصار، وريهام عبد الغفور، في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.