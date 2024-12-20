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اليوم العالمي للغة العربية، مكتبة مصر العامة تنظم معرضًا للطلاب المتميزين - أخبار كلمتك

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اليوم العالمي للغة العربية، مكتبة مصر العامة تنظم معرضًا للطلاب المتميزين - أخبار كلمتك

اليوم العالمي للغة العربية، مكتبة مصر العامة تنظم معرضًا للطلاب المتميزين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - نظمت مكتبة مصر العامة فرع أسوان، بالتعاون مع مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، معرضًا مميزًا ظهر أمس الخميس احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، تضمن المعرض إبداعات طلابية عكست جماليات الخط العربي والزخرفة، وسط حضور كبير من المسؤولين والجمهور.

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شهد الحدث زيارة المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، الذي أشاد بإبداعات الطلاب ودور المدرسة في إحياء التراث العربي، مؤكدًا دعم المحافظة لهذه المواهب الشابة، كما كرّمت إدارة المكتبة، برئاسة الأستاذة إيمان خفاجي، الطلاب المتميزين، مشيدة بدور صندوق التنمية الثقافية في دعم الفنون التراثية.

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شكّل المعرض منصة لإبراز الهوية الثقافية والفنية، حيث جمع بين الحضور وأعمال الطلاب في أجواء احتفالية تفاعلية تعزز الفخر بالتراث العربي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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