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يبدأ الأحد، جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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يبدأ الأحد، جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

يبدأ الأحد، جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 ، وهو ما أعلنته وزارة المالية ووضعت جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر كاملة لجميع العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وكشفت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، بشكل مبكر نسبيًّا عن مواعيد شهر نوفمبر الماضي.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

وأوضحت وزارة المالية بخصوص جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 أنه تم تحديد موعد صرف  رواتب العاملين وما في حكمها لشهر ديسمبر وما يتقاضونه.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

زيادة المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2024/2025

زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة إلى 635.9 مليار جنيه.

154.5مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

134.2 مليار للسلع التموينية.

150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.

40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.

3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة.

15.4مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.

دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه.

دعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه. 

تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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