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مشاهير العرب - رايان رينولدز: لدي أفكار للجزء الثاني لفيلم «Deadpool And Wolverine» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رايان رينولدز: لدي أفكار للجزء الثاني لفيلم «Deadpool And Wolverine» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رايان رينولدز: لدي أفكار للجزء الثاني لفيلم «Deadpool And Wolverine» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - كشف الممثل الأمريكي رايان رينولذر، أن «لديه العديد من الأفكار والخطط للجزء الثاني من فيلم «Deadpool And Wolverine».

وقال رينولذر، في حديثه لوسائل إعلام أمريكية: «لدي بعض المقترحات والأفكار، لكن لم يتمحور أي منها حول Deadpool، كشخصية رئيسة، قد يكون ممثل مساعد أو محرك للأحداث، لا أعرف بعد، وأود دائمًا أن يتم إقران Deadpool وWolverine بطريقة ما معًا».

فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

تفاصيل فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

تدور حداث الفيلم عندما يدخل (ويد ويلسون) في صدام مع منظمة تباين الوقت حينما يكتشف أن عالمه على وشك الفناء، ويصبح مجبرا على الاستعانة بخدمات (وولفرين) من كون موازي في سبيل إنقاذ عالمه.

أبطال فيلم Deadpool & Wolverine

شارك في بطولة فيلم Deadpool & Wolverine، مجموعة من نجوم هوليوود، منهم: رايان رينولذر، هيو جاكمان، إيما كورين، ليزلي أوجامز، جينيفر جارنر، وآرون ستانفورد.

إنتاج جزء ثانٍ من فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

وكشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تخطط في الوقت الحالي، لإنتاج جزء ثان لفيلم Deadpool & Wolverine.

وأوضحت أن مارفل تريد استغلال نجاح ثنائي رايان رينولدز، وهيو جاكمان، لذلك تخطط لإنتاج جزء ثان من الفيلم، علي الرغم من التصريحات السابقة، التي أكدت أنه لا يوجد أجزاء ثانية لفيلم، Deadpool & Wolverine.

طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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