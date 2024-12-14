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مشاهير العرب - شافكي المنيري تطلب الدعاء لـ نبيل الحلفاوي: «الوطنية والرجولة والانتماء» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شافكي المنيري تطلب الدعاء لـ نبيل الحلفاوي: «الوطنية والرجولة والانتماء» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شافكي المنيري تطلب الدعاء لـ نبيل الحلفاوي: «الوطنية والرجولة والانتماء» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - طلبت الإعلامية شافكي المنيري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ووضعة تحت العناية الطبية الشديدة.

وكتبت شافكي المنيري، عبر حسابها على «فيسبوك»: «نبيل الحلفاوي نديم قلب الأسد، رأفت الهجان.. لم يكن دور تمثيلي فقط لأحد رجال المخابرات البارعين في عملهم، بل كان جزء من شخصية نبيل الحلفاوي الحقيقية.. الوطنية، الرجولة، الانتماء، رسالة عرف يوصلها».

وتابعت: «نبيل الحلفاوي إلى البطل المصري رأفت الهجان الذي ظل يكمل طريقه بكل الوطنية والحب لمصر، نبيل الحلفاوي مثل هنا إحساسه الحقيقي وحبه وانتمائه لبلده الذي نقله لنا ببراعه، وجعلنا نشعر معه بنفس الأحاسيس وحب الوطن وقدسيه الدفاع عنه، ألف سلامة للفنان الرائع القدير نبيل الحلفاوي وربنا يشفيه ويعافيه».

الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي

وتعرض الفنان نبيل الحلفاوي لتدهور في حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة حادة في الصدر، وعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة.

وأوضح مصدر مقرب من الفنان نبيل الحلفاوي، بأنه تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي وبعض الأشعة والتحاليل، أكد الأطباء ضرورة دخوله إلى غرفة العناية المركزة، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان خالد ووليد الحلفاوي.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

وأكدت مصادر مقربة من الفنان نبيل الحلفاوي، أنه تم حجزه في الرعاية المركزة بأمر من الفريق الطبي، بعد دخوله غيبوبة، ويخضع للملاحظة الطبية الدقيقة، بالإضافة إلى منع الزيارات عنه.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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