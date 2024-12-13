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كاتيا كعدي تكشف لـ "كلمتك" أسباب ظهورها في دور "مثلية" بمسلسل "امرأة من ضياع" - أخبار كلمتك

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كاتيا كعدي تكشف لـ "كلمتك" أسباب ظهورها في دور "مثلية" بمسلسل "امرأة من ضياع" - أخبار كلمتك

كاتيا كعدي تكشف لـ "كلمتك" أسباب ظهورها في دور "مثلية" بمسلسل "امرأة من ضياع" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - روت الفنانة والإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي ذكرياتها مع أول مسلسل لها “امرأة من ضياع” مع الكاتب شكري أنيس فخوري وسبب ظهورها بدور “امرأة مثلية”.

كاتيا كعدي تكشف سبب ظهورها بشخصة المثلية 

وقالت “كاتيا”: شكري أنيس فخوري تعاونت معه للمرة الأولى في مسلسل أمرأة من ضياع وهذه التجربة كانت استثنائية تظرا لجراءة الدور، وكنت شرطية مجبورة أن أظهر بشخصية “المثلية” حتى أتمكن من القبض على عصاة والموضوع كان حساسا ولكنه لم يكن بشكل مباشر، وحققت نجاحا كبيرا.

وأضافت كاتيا: "ومن بعدها جددت التعاون بيني وبين شكري أنيس فخري في مسلسل “خطوة حب"،  ظهرت فيه بشخصية عارضة أزياء وكانت بطولة مشتركة مع نادين نجيم.

وتابعت كاتيا: “مسلسل “مثل القمر” يعتبر نقطة تحول بالنسبة لي بعد تقديمي لدور ريموندا، الذي نال استحسان الجمهور وأثر على المشاهد رغم الخمول الذي كان موجود  الدراما اللبنانية خلال هذه الفترة”.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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