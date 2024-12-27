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أسر أول جندي كوري شمالي في حرب أوكرانيا، صمت في موسكو وبيونج يانج - أخبار كلمتك

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أسر أول جندي كوري شمالي في حرب أوكرانيا، صمت في موسكو وبيونج يانج - أخبار كلمتك

أسر أول جندي كوري شمالي في حرب أوكرانيا، صمت في موسكو وبيونج يانج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:55 صباحاً - أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني أسر جنديًّا كوريًّا شماليا بعد إصابته خلال قتاله إلى جانب القوات الروسية في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "من خلال تبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع وكالة استخبارات دولة حليفة، تم التأكد من أسر جندي كوري شمالي جريح".

وهذه أول حالة معروفة لعسكري كوري شمالي يأسره الجيش الأوكراني على قيد الحياة، منذ أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون أن بيونج يانج أرسلت قوات عسكرية لدعم حليفتها موسكو في الحرب ضد أوكرانيا.

ولم يتضمن بيان وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية أي تفاصيل إضافية، لكنه أتى بعدما نشرت حسابات أوكرانية على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لجندي قالت إنه أسير حرب كوري شمالي.

وتقول كييف إن 12 ألف عسكري كوري شمالي، من بينهم "حوالي 500 ضابط و3 جنرالات"، منخرطون في القتال في كورسك، المنطقة الروسية التي يحتل الجيش الأوكراني أجزاء منها منذ أغسطس.

ولم يصدر عن موسكو ولا عن بيونج يانج أي تأكيد لوجود هؤلاء العسكريين الكوريين الشماليين في ميدان القتال.

والإثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما يقرب من 3 آلاف عسكري كوري شمالي "قتلوا أو أصيبوا"، منذ انخراطهم في القتال إلى جانب روسيا.

وقالت سيول الإثنين إن حوالى 1100 عسكري كوري شمالي سقطوا بين قتيل وجريح، منذ بدأت كوريا الشمالية إسناد حليفتها روسيا.

وبحسب هيئة الأركان الكورية الجنوبية فإن كوريا الشمالية تستعد لإرسال مزيد من العديد والعتاد لإسناد القوات الروسية.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إيفجين إيرين لـ"فرانس برس"، إن "مشاركة الكوريين الشماليين في القتال لم يكن لها تأثير كبير على الوضع".

وأضاف أن القوات الكورية الشمالية لا تتمتع بخبرة قتالية حديثة، خاصة في مواجهة الطائرات المسيرة التي أصبح استخدامها شائعا في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن العسكريين الكوريين الشماليين يستخدمون "تكتيكات بدائية تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية أو ما بعدها".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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