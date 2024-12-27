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وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بتعزيز العمل المشترك مع تجمع دول الساحل والصحراء - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بتعزيز العمل المشترك مع تجمع دول الساحل والصحراء - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بتعزيز العمل المشترك مع تجمع دول الساحل والصحراء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، التزام مصر بتعزيز العمل المشترك مع تجمع دول الساحل والصحراء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع السفير "إدو الحاجي" السكرتير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة نجامينا، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر والتجمع الإقليمي، ودعم جهود التنمية والسلام في منطقة الساحل والصحراء.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية دفع التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه دول المنطقة، لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وبناء القدرات الأمنية للدول الأعضاء.

وشدد على أهمية تفعيل دور مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه القاهرة، حتى يتسنى للمركز أداء الدور المنوط به في بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، مع التركيز على دعم برامج تأهيل الشباب ومكافحة الفكر المتطرف.

كما أشار وزير الخارجية إلى استعداد مصر لتقديم الدعم الفني واللوجستي لتجمع دول الساحل والصحراء، لا سيما فيما يتعلق بآليات تعزيز دور التجمع، والمساهمة فى وضع خطة شاملة للإصلاح المالي والإداري لتفعيل دور التجمع.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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