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الرياضة - 08:46 - مع انخفاض درجات الحرارة.. طرق الوقاية من نزلات البرد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - مع انخفاض درجات الحرارة.. طرق الوقاية من نزلات البرد - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - مع انخفاض درجات الحرارة.. طرق الوقاية من نزلات البرد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - طرق الوقاية من نزلات البرد.. مع دخول فصل الشتاء رسميًا في مصر يوم 21 ديسمبر وانخفاض درجات الحرارة تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد نتيجة انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية لذلك الوقاية الحل الأمثل للحفاظ على الصحة خلال هذا الموسم.

وفي السطور التالية يقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص طرق الوقاية من نزلات البرد وذلك ضمن خدمة يقدمها الموقع لزواره من خلال الضغط هنـــا.

وقاية من نزلات البرد
وقاية من نزلات البرد

طرق للوقاية من نزلات البرد.

بالرغم من أن فصل الشتاء قد يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد، إلا أن اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة يمكن أن يساهم في تقليل هذه المخاطر والحفاظ على صحتك خلال هذه الفترة الباردة.

-تناول الطعام الصحي والغنى بالورقيات كالخس وغيره مفيد لتعزيز المناعة في هذه الأجواء.

- شرب المياه بكميات كبيرة

-ارتداء الملابس القطنية والابتعاد عن ارتداء الألياف الصناعية

-شرب الماء قبل الدخولإلي الاستحمام وبعده، هذه العادة من شأنها أن تجعل جسمك يتحمل تغيرات الطقس من بارد إلى سخن والعكس صحيح.

-تناول المشروبات الساخنة مثل الينسون والزنجبيل والليمون بالقرفة خلال هذه الأجواء مفيد جدا للمناعة ووقاية الصدر والتخلص من الإفرازات الأنفية.

-ممارسة الرياضة، فهي الوقاية الحقيقية للجسم في هذه الأجواء الباردة.

-عدم التعرض لتيار بارد مباشرة في الصباح الباكر.

وقاية من نزلات البرد
وقاية من نزلات البرد

أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد.

-السعال الجاف المستمر.

-التهاب الحلق.

-احتقان الأنف أو انسداده.

-ضيق التنفس.

-الصداع.

-الشعور بالتعب والإرهاق والتكسير في الجسم.

وقد تتزايد الأعراض إلى أن تصل إلى القيء والإسهال وفقدان حاسة الشم والتذوق في بعض الحالات.

الكثير من الحالات المصابة بنزلات البرد تتحسن في غضون أسبوع أو أكثر، أما في حالة تطور الأعراض إلى صعوبة التنفس والضعف الشديد وتغير لون الجلد والأظافر فينصح باللجوء إلى الطبيب فورًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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