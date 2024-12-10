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مشاهير العرب - بعد نجاح «روما».. موعد طرح ألبوم كايروكي الجديد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد نجاح «روما».. موعد طرح ألبوم كايروكي الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نجاح «روما».. موعد طرح ألبوم كايروكي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:39 مساءً - يستعد فريق كاريوكي، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، وذلك عقب الانتهاء من مكساج عدد كبير من أغنياته.

ومن المقرر أن يطرح كايروكي ألبومه الجديد، في مطلع العام المقبل 2025، وذلك بعد سنوات من طرح آخر الألبومات «روما»، الذي حقق وقت صدوره نجاحا كبيرا ونسب استماع كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كايروكي

حفل كاريوكي في مهرجان العلمين 2024

وأحيا فريق كايروكي، حفلا غنائيا ضخما، ضمن حفلات مهرجان العلمين في صيف 2024، وأكد أحمد السحار، مشرف أول عمليات شركة تذكرتي، أن حفل كايروكي كان ضمن الأكثر حضورا في مهرجان العلمين، حيث بلغ عدد الحضور حوالي 29 ألفا و740 شخصا.

وقدم كايروكي على مسرح مهرجان العلمين، مجموعة من أشهر أغنياتهم، منها "أبيض وأسود"، و"مربوط باستيك" و"لو كان"، وقدم النجم أمير عيد، لأول مرة لايف، أغنية "لو كان" من مسلسل "ريفو 2".

وحرض فريق كايروكي، على دعم القضية الفلسطينية وما يحدث ضد شعب غزة، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال أغنية «تلك قضية»، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قِبل الحضور.

وكلمات أغنية تلك قضية:

ينقذ في سلاحف بحرية

يقتل حيوانات بشرية

تلك قضية وتلك قضية

كيف تكون ملاكًا أبيض؟

يبقى ضميرك نص ضمير

تنصف حركات الحرية

وتنسف حركات التحرير

وتوزع عطفك وحنانك

ع المقتول حسب الجنسية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف تكون إنسانًا راقي؟

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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