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مشاهير العرب - غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة الـ35 لصالون الشباب تحت عنوان «استلهام» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة الـ35 لصالون الشباب تحت عنوان «استلهام» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة الـ35 لصالون الشباب تحت عنوان «استلهام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - تنطلق فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من صالون الشباب، غدا الأربعاء 11 ديسمبر2024، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك في الساعة السادسة مساءً بقصر الفنون، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان عمر طوسون - القوميسير العام، ولفيف من أساتذة الفنون والتشكيليين.

صالون الشباب أحد أهم الأحداث القومية التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية بشكل سنوي، ومعني بتقديم شباب الفنانين حتى سن 35 عام.

ويشارك في هذه المرتقبة التي تنطلق تحت عنوان «استلهام» 238 فناناً في مجالات التصوير، النحت، الرسم، الحفر، الخزف، والفنون الرقمية. والتجهيز في الفراغ والأداء الحركي.

وصرح الدكتور وليد قانوش قائلا: «يبحث صالون الشباب هذا العام تحت عنوان «استلهام» عن التجديد والمفاجأة التي طالما قدمها لنا شباب الفنانين على مدار دوارته، لاسيما في بداياته واستطاعوا أن يقدموا أنفسهم بكل جرأة وتمرد كنجوم واعدة أصبحوا اليوم من كبار الفنان الفاعلين والمؤثرين في المشهد التشكيلي القومي وحتى على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأضاف قانوش: «ننتظر سنوياً بهذا الشغف انطلاق كل دورة جديدة نحمل طاقات الأمل لاكتشاف مواهب واعدة أصرت على إطلاق الأفكار والخيال بعيداً عن مساحات التشابه، وهذا في الأصل ما قام من أجله الصالون وجعل وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية حريصين على تنظيمه وتقديمه في أفضل صورة ممكنة تليق بهذا الهدف وأهميته في ضخ دماء جديدة قادرة حمل الراية والانصهار في منظومة التأثير اللازم للفوة مصر الناعمة».

ويستمر بنجاح للعام الثاني على التوالي التعاون المثمر الذي سنه قطاع الفنون التشكيلية مع عدد من الجالريهات الخاصة في تقديم جائزة اقتناء تشجيعية لبعض المواهب من أصحاب الأعمال المتميزة تعلن مع الإعلان الرسمي عن جوائز الدورة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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