الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

الدوري المصري، مصطفى دويدار يتوج رجل مباراة إنبي في مواجهة زد - أخبار كلمتك

الدوري المصري، مصطفى دويدار يتوج رجل مباراة إنبي في مواجهة زد - أخبار كلمتك

بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:56 - اصحى ليغفلوك.. إزاي تفرق بين الذهب الحقيقي والمغشوش - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:56 - اصحى ليغفلوك.. إزاي تفرق بين الذهب الحقيقي والمغشوش - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - اصحى ليغفلوك.. إزاي تفرق بين الذهب الحقيقي والمغشوش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - يقبل عدد كبير من الأشخاص خلال هذه الأيام على شراء الذهب، باعتباره ملاذا أمنا للاستثمار في الأموال.

ويواجه العديد من المستهلكين خطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال ببيع الذهب المغشوش، ليصبح من المهم معرفة الطرق البسيطة والفعالة التي تساعد على التفرقة بين الذهب الحقيقي والمغشوش لضمان شراء معدن نفيس بجودة موثوقة.

نصائح هامة للتفرقة بين الذهب الحقيقي والمغشوش

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص التفرقة بين الذهب الحقيقي والمغشوش وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر

كيف تميز الذهب الحقيقي عن المغشوش؟

1-فحص الدمغة «الختم»

-يجب التأكد من وجود الختم الرسمي على قطعة الذهب، والذي يحدد عيارها «مثل 18، 21، أو 24.

-ينصح بفحص الدمغة باستخدام عدسة مكبرة للتحقق من وضوحها وصحتها.

2-اختبار المغناطيس

-الذهب الحقيقي غير مغناطيسي، لذا يمكن استخدام مغناطيس قوي لاختبار القطعة.

-إذا انجذبت القطعة إلى المغناطيس، فإنها تحتوي على معادن أخرى وليست ذهبًا نقيًا.

3-التحقق من الوزن

-الذهب معدن كثيف، لذا يجب أن يكون وزنه مناسبًا لحجمه.

سعر الذهب

4- اختبار الخدش

-يمكن خدش القطعة بلطف على سطح خزفي إذا تركت خطًا ذهبيًا، فهي غالبًا ذهب حقيقي، بينما المعادن الأخرى تترك خطوطًا «سوداء أو رمادية».

5-فحص السعر

الذهب يُباع وفقًا للأسعار العالمية. إذا وجدت سعرًا أقل من المعتاد بشكل مبالغ فيه، فقد تكون القطعة مغشوشة.

6-اختبارات الحمض

-يتم استخدام اختبارات حمضية خاصة للكشف عن نوع المعدن، حيث تختلف تفاعلات المعادن مع الحمض.

-بينما لا يتفاعل الذهب النقي مع الحمض، فإن المعادن الأخرى مثل «النحاس أو الفضة» قد تتفاعل بشكل ملحوظ.

اقرأ أيضاً
سعر النصف جنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

تراجع سعر الذهب الآن في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رمضان السيد عن أحداث مباراة شباب بلوزداد: يوم حزين في تاريخ الأهلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق