الرياضة - 06:56 - اصحى ليغفلوك.. إزاي تفرق بين الذهب الحقيقي والمغشوش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - يقبل عدد كبير من الأشخاص خلال هذه الأيام على شراء الذهب، باعتباره ملاذا أمنا للاستثمار في الأموال.

ويواجه العديد من المستهلكين خطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال ببيع الذهب المغشوش، ليصبح من المهم معرفة الطرق البسيطة والفعالة التي تساعد على التفرقة بين الذهب الحقيقي والمغشوش لضمان شراء معدن نفيس بجودة موثوقة.

نصائح هامة للتفرقة بين الذهب الحقيقي والمغشوش

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص التفرقة بين الذهب الحقيقي والمغشوش وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

كيف تميز الذهب الحقيقي عن المغشوش؟

1-فحص الدمغة «الختم»

-يجب التأكد من وجود الختم الرسمي على قطعة الذهب، والذي يحدد عيارها «مثل 18، 21، أو 24.

-ينصح بفحص الدمغة باستخدام عدسة مكبرة للتحقق من وضوحها وصحتها.

2-اختبار المغناطيس

-الذهب الحقيقي غير مغناطيسي، لذا يمكن استخدام مغناطيس قوي لاختبار القطعة.

-إذا انجذبت القطعة إلى المغناطيس، فإنها تحتوي على معادن أخرى وليست ذهبًا نقيًا.

3-التحقق من الوزن

-الذهب معدن كثيف، لذا يجب أن يكون وزنه مناسبًا لحجمه.

4- اختبار الخدش

-يمكن خدش القطعة بلطف على سطح خزفي إذا تركت خطًا ذهبيًا، فهي غالبًا ذهب حقيقي، بينما المعادن الأخرى تترك خطوطًا «سوداء أو رمادية».

5-فحص السعر

الذهب يُباع وفقًا للأسعار العالمية. إذا وجدت سعرًا أقل من المعتاد بشكل مبالغ فيه، فقد تكون القطعة مغشوشة.

6-اختبارات الحمض

-يتم استخدام اختبارات حمضية خاصة للكشف عن نوع المعدن، حيث تختلف تفاعلات المعادن مع الحمض.

-بينما لا يتفاعل الذهب النقي مع الحمض، فإن المعادن الأخرى مثل «النحاس أو الفضة» قد تتفاعل بشكل ملحوظ.