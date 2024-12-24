الرياضة - 06:56 - قبل ساعات من غلق باب الحجز.. خطوات تسجيل وأماكن شقق «جنة ودار وسكن مصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - شقق جنة ودار وسكن مصر.. ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز، والتي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يتضمن هذا الطرح 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5% (330 وحدة) للمواطنين ذوي الهمم، من إجمالي الوحدات المطروحة في 15 مدينة جديدة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها تفاصيل كراسة شروط حجز وحدات مشروعات جنة مصر ودار مصر وسكن مصر والإسكان المتميز، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أماكن طرح شقق جنة ودار وسكن مصر

- القاهرة الجديدة.

- العلمين الجديدة.

- المنصورة الجديدة.

- 6 أكتوبر.

- أكتوبر الجديدة.

- حدائق أكتوبر.

- بدر.

- العبور.

- الشروق.

- العاشر من رمضان.

- السادات.

- المنيا الجديدة.

- غرب قنا الجديدة.

- ناصر «غرب أسيوط».

- دمياط الجديدة.

آخر موعد لحجز شقق جنة ودار وسكن مصر

وتنتهي وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز، يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الحالي، حيث بدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، ليستمر مدة شهرين كاملين.

رابط حجز شقق جنة ودار وسكن مصر

ويتم حجز الوحدات السكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز، من خلال موقع «مسكن - محور الوحدات» على الرابط اضغط هنا.

خطوات تسجيل وحجز شقق جنة ودار وسكن مصر

- يقوم المتقدم للحجز من المواطنين الطبيعيين أو المواطنين ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني «مسكن - محور الوحدات» على الرابط اضغط هنا.

- يتم إدخال البيانات الأساسية (الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم" )، ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم".

- يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى - متكرر - أخير) ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بإحدى الوسائل الآتية (ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع).

شروط حجز شقق جنة ودار وسكن مصر

أولا: شروط الحجز

وحول أبرز الشروط الخاصة بحجز الوحدات، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وليس شخص معنويا، والا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح وان يكون له اهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة وذلك لغير ذوي الهمم، ويحق التقدم للحجز ذوي الهمم او ذويهم بولاية.

وتعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

ونصت كراسة الشروط علي ان الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الاجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبني.

ثانيا: بالنسبة للسادة ذوي الهمم

- يقوم المتقدم للحجز من ذوى الهمم او ذويهم بولاية بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للبيانات الأساسية ( الاسم - الرقم القومي - الإيميل - رقم التليفون. العنوان. رقم كارت الخدمات المتكاملة ) ويقوم بإرفاق بطاقة الرقم القومي وكارت الخدمة المتكاملة

- يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع واختيار الدور (أرضى - متكرر - أخير ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذي تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل الآتية «كارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - بتحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان»، وإرفاق مستند السداد على الموقع.

وتنص كراسة الشروط، أنه فور انتهاء فترة التقديم للحجز يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز واخطارهم بموعد ومكان اجراء القرعة بينهم وفقا لنسبة 5% من الوحدات، وتبدأ إجراءات القرعة بذوي الهمم أولا ثم يتم استكمال إجراءات القرعة على باقي الحاجزين من الافراد.