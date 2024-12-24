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تقديم دعم لجبهات تعز - أخبار كلمتك

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تقديم دعم لجبهات تعز - أخبار كلمتك

تقديم دعم لجبهات تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

قدم رئيس مؤسسة فجر الأمل الخيرية الأستاذ بليغ التميمي دعم مالي  لجبهات تعز

واوضحت مصادر ان التميمي قدم مبلغ وقدره 10 مليون ريال لدعم الجبهات لأبطال منتسبي الجيش الوطني بمحافظة تعز

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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