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مشاهير العرب - بشرى وحورية فرغلي أبرز المكرمين بمهرجان هرم الإبداع الدولي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بشرى وحورية فرغلي أبرز المكرمين بمهرجان هرم الإبداع الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بشرى وحورية فرغلي أبرز المكرمين بمهرجان هرم الإبداع الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - يكرم مهرجان هرم الإبداع الدولي في دورته الـ العاشرة الفنانة بشرى تقديرا لمشوارها الفني، ومن المقرر أن تشهد فعاليات المهرجان تكريم أهم 100 شخصية عربية مؤثرة على مستوى الوطن العربي.

وأيضا من أبرز نجوم الفن المقرر تكريمهم على هامش فعاليات الدورة الـ 10 من مهرجان هرم الإبداع الدولي: حورية فرغلي، السيناريست أميرة الزيات» وآخرين.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أحمد يسري رئيس مهرجان هرم الإبداع الدولي خلال تصريحات صحفية أن المهرجان سيشهد تكريم نجوم الفن والثقافة والإعلام ومقدمي المحتوي على مواقع التواصل الاجتماعي واختيار الأعمال الناجحة والمميزة التي عرضت في موسم رمضان الماضي والأعمال السينمائية التي عرضت في الفترة الماضية ولأول مرة سوف يتم اختبار الأعمال المسرحية التي عرضت في عام 2024.

وأشار أن المهرجان يتضمن حفل تكريم أهم 100 شخصية عربية مؤثرة على مستوى الوطن العربي بمشاركة 15دولة عربية بحضور ضيوف الشرف من كبار الشخصيات والسفراء العرب، وسط تواجد نخبة من الإعلاميين المميزين لأجل تغطية ودعم هذا الموسم الرائع.

ونوه الدكتور أحمد يسري إلى أن النسخة العاشرة لهذا المهرجان سوف تكون مختلفة عن السنوات السابقة وذلك في اختيار الشخصيات البارزة الذين يمثلون بلدهم وبما يحقق أهدافه الناجحة ومميزة في دعم طلاب البحث العلمي في مصر وخارجها بتقديم الدعم الكامل في مجال التعليم.

آخر أعمال بشرى

تستعد الفنانة بشرى للمشاركة من جديد في مارثون رمضان من خلال مسلسل «سيد الناس»، وذلك بعد غياب دام لعامين حيث كان آخر أعمالها مسلسل «الاختيار 2.

ومؤخرا انضمت أيضا الفنانة أسما سليمان، لـ مسلسل سيد الناس بطولة النجم عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل سيد الناس للفنانة بشرى بإحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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