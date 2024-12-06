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رامي جمال يتصدر تريند اليوتيوب بـ "ولا بفتكرك" (فيديو) - أخبار كلمتك

رامي جمال يتصدر تريند اليوتيوب بـ "ولا بفتكرك" (فيديو) - أخبار كلمتك

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رامي جمال يتصدر تريند اليوتيوب بـ "ولا بفتكرك" (فيديو) - أخبار كلمتك

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رامي جمال يتصدر تريند اليوتيوب بـ "ولا بفتكرك" (فيديو) - أخبار كلمتك

رامي جمال يتصدر تريند اليوتيوب بـ "ولا بفتكرك" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - تصدر المطرب رامي جمال، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، بأغنيته الجديدة “ولا بفتكرك”، الذى طرحه منذ ثلاثة أيام.

واقتربت الأغنية من نصف مليون مشاهدة، والذى تصدرت التريند السادس على “اليوتيوب”.

أغنية رامي جمال الجديدة 

أغنية ولا بفتكرك لـ رامي جمال من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين. 

وطرح رامي جمال خلال الأيام الماضية، أغنية نومي مخاصمني ثاني أغنيات ألبومه الجديد مش لاقيكي وذلك على موقع يوتيوب.

وانتهى الفنان رامي جمال، من تسجيل ألبومه الجديد بالكامل مش لاقيكي تمهيدًا لطرحه في الشتاء.

ألبوم رامي جمال الجديد 

ويتضمن ألبوم رامي جمال الجديد مش لاقيكي عددًا من الأغاني المختلفة، يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومنهم أحمد المالكي وإبراهيم جاد.

وطرح المطرب رامي جمال، أغنية “وجوده تعبني” أولى أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي” على موقع الفيديوهات يوتيوب.

رامي جمال يطرح أولى أغاني ألبوم مش لاقيكي 

أغنية وجوده تعبني لرامي جمال من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري. 

وفي سياق متصل، كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تفاصيل تعاونه مع رامي جمال في ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه في 1 يناير 2025. حيث سيتعاون المالكي مع رامي في أغنيتين، إحداهما تحمل كلمات المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، والأخرى ستكون من كلماته وألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضري.

رامي جمال، الذي عُرف بأسلوبه الدرامي، يستعد لطرح ألبومه الجديد "مش لاقيكي" بعد نجاح ألبومه السابق "خليني أشوفك" ويعقد الأمل على أن يحظى هذا الألبوم بقبول واسع بين جمهوره، خاصةً بعد تعاونه الناجح مع الشاعر إبراهيم جاد في الأغنية الرئيسية، والتي سبق أن أثمرت عن نجاح أغنية "أدبتنا الدنيا".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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