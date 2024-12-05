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مشاهير العرب - المركز القومي للسينما يعلن الانتهاء من تصوير فيلم «تيار» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - المركز القومي للسينما يعلن الانتهاء من تصوير فيلم «تيار» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المركز القومي للسينما يعلن الانتهاء من تصوير فيلم «تيار» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:48 مساءً - أعلنت وحدة دعم السينما المستقلة، التابعة للمركز القومي للسينما، انتهاء تصوير الفيلم القصير "تيار"، وهو من تأليف وإخراج محمد مرجان، وتصوير مدير التصوير أحمد عاشور، مدير إنتاج محمد بكر.

ويتناول الفيلم قضية الوحدة وآثارها النفسية العميقة على الأفراد، مقدمًا معالجة سينمائية تلقي الضوء على هذه القضية الإنسانية الهامة.

يذكر أن وحدة دعم السينما المستقلة، تحت إشراف الناقد السينمائي أحمد عسر، تسعى إلى دعم الإنتاج السينمائي المستقل من خلال توفير كافة سبل الدعم اللوجستي، بما يشمل معدات التصوير، وخدمات ما بعد الإنتاج (Post Production)، وغيرها من التسهيلات. ويأتي ذلك ضمن آلية دقيقة تبدأ بتقديم السيناريوهات إلى الوحدة، حيث تخضع للمراجعة والتقييم من قبل لجنة القراءة والرقابة على المصنفات الفنية قبل اعتمادها.

ويأتي ذلك ضمن مساعي المركز القومي للسينما لدعم المواهب الشابة والمشاريع المستقلة، بما يسهم في تطوير المشهد السينمائي المصري وتشجيع الأجيال الجديدة على الساحة الفنية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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