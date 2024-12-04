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مشاهير العرب - «watch it» تشارك البوستر الرسمي لـ مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «watch it» تشارك البوستر الرسمي لـ مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تشارك البوستر الرسمي لـ مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:43 مساءً - روجت منصة watch it، لـ مسلسل «ساعته وتاريخه» من بطولة الفائزين في برنامج كاستينج، بجانب عدد من الفنانين منهم مايان السيد، وأحمد أمين.

ونشرت watch it، البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت عليه: «انتظروا بدء عرض مسلسل ساعته وتاريخه غداً، أحداث من ملفات المحاكم المصرية من بطولة ممثلين برنامج كاستنج بمشاركة العديد من النجوم».

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه، هو تجربة جديدة للمتسابقين الفائزين في برنامج «كاستنج»، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية، ويدور في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

مسلسل ساعته وتاريخه

المسلسل سيقوم بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية "يوميات قاض" و"حكايات قضائية"، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية برؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويخوض بطولة المسلسل، عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم، ومن المقرر أن يعرض العمل يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 11 مساء.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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