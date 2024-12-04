تعرف على موعد ومنصات عرض الموسم الثاني من "مو عامر" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - أعلنت منصة "نتفليكس"، عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "مو عامر".

وحددت المنصة، يوم 30 يناير القادم لبدء أولى حلقات المسلسل، والذي يضم 8 حلقات كل حلقة 30 دقيقة.

ويبدأ الموسم الثاني بوجود "مو" بطل العمل عالقًا على الحدود متوسلًا العودة إلى "هيوستن" قبل جلسة استماع لقضية لجوء عائلته. ولأنه لاجئ لا يحمل جواز سفر، يتعين عليه استحضار كل ما في استطاعته من أسلوب ساحر واحتيالي ليتمكن من العبور.

لكنه لا يعرف أنّ رحلة العودة إلى منزله ليست سوى البداية لمشاكله، وأنّ ثمّة رجلًا جديدًا في المدينة يستعدّ لسرقة حبيبته "ماريا" ووصفة "تاكو الفلافل" الخاصة به.

قصة مسلسل "مو عامر" الموسم الثاني



تتأرجح حياة "مو نجار" ما بين ثقافتين وثلاث لغات وكثير من الأمور التي تعاكس مسيرته كشاب فلسطيني في طريقه للحصول على الجنسية الأمريكية، وفي الموسم الثاني، نجد "مو" عالقًا على الحدود متوسلًا العودة إلى "هيوستن" قبل جلسة استماع لقضية لجوء عائلته.



المسلسل حائز على عدة جوائز ويجمع بين الفكاهة والتشويق واللحظات المؤثرة؛ يتناول مواضيع واقعية من تأليف الفنانين الكوميديين مو عامر (من أعماله "Black Adam" و"Mohammed Texas") ويوسف رامي (من أعماله "Poor Things" و"Ramy") وإنتاجهما التنفيذي، وتبلع عدد حلقات العمل: ثماني حلقات مدّة كل منها 30 دقيقة، إخراج: مو عامر وسولفان سليك ناييم، من بطولة: محمد مو عامر وتيريسا رويز وفرح بسيسو وعمر إلبا وتوبي نيغوي وسايمون ريكس وجوهانا برادي.



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