مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة الملحن الراحل محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:10 صباحاً - توفي الملحن محمد رحيم في الساعات الأولى من السبت 23 نوفمبر الجاري.

وكان الفنان محمد رحيم تعرض لوعكة صحية منذ أشهر، في يوليو الماضي، كشفت أنوسة كوتة مدربة الأسود، زوجته عن دخوله العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب الشاعر أحمد المالكي عن موعد ومكان جنازة الراحل محمد رحيم عبد صفحة الرسمية على موقع “فيسبوك” قائلا: "صلاة الجنازة على الغالي محمد رحيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر".

يذكر أن الملحن محمد رحيم من مواليد ديسمبر 1979، ومن أشهر الأغاني التي قدمها "وغلاوتك" و"لو عشقاني" لعمرو دياب و"أنا لو قلت" لمحمد فؤاد و"الليالي" لنوال الزغبي و"آه يا ليل" و"يا ليل" لهشام عباس و"صبري قليل" و"أنا في الغرام" و"مشاعر" لشيرين عبد الوهاب و"منازل" و"60 دقيقة" لأصالة و"ياللي زعلان مني" لمحمد حماقي و"يانا يانا" لتامر حسني و"يا حمام" و"قلبي مايشبهنيش" لمحمد منير.