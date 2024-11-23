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بعد وفاته المفاجئة، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها الراحل محمد رحيم - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 04:41 صباحاً - وفاة محمد رحيم ، حالة من الحزن سيطرت على الوسط الغنائي، بعد وفاة المطرب والملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ تاركًا بصمته بعدد كبير من ألحانه مع باقة من ألمع النجوم ومنهم عمرو دياب وتامر حسني، حيث إنه بدأ مشواره مع الهضبة بأغنية يا غلاوتك.   

وفي شهر يوليو الماضي، تعرض محمد رحيم إلى أزمة ضحية بشكل مفاجئ نقل على إثرها إلى المستشفى ودخل غرفة العناية المركزة.

وكشف وقتها الدكتور ماهر شقيق الملحن محمد رحيم، تفاصيل تعرض شقيقه لأزمة صحية مفاجئة

 

تفاصيل تعرض محمد رحيم لأزمة صحية 

وقال شقيق محمد رحيم في تصريح سابق  لـ"كلمتك": "هو تعبان جدًّا وداخل العمليات دلوقتِ، بعدما أصيب بذبحة صدرية شديدة، وكان قاعد مع محمد منير وفجأة ما قدرش يتنفس واتنقل للمستشفى ودخل غرفة العناية المركزة".

كما أن الراحل محمد رحيم أجرى وقتها أيضًا عملية جراحية.

وتصدر محمد رحيم وقت أزمته الصحية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب قلق الجمهور.

وحرص وقتها على أن يطمئن جمهوره علي حالته الصحية وقال وقتها من خلال فيديو: "بشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر يا أغلى ناس في العالم كله، وبطمنكم عليَّ والحمد لله أجريت عملية بسيطة، قسطرة، وبقيت زي الفل وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله ربنا مايحرمني منكم أبدًا وكل الناس تطمن الحمد لله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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