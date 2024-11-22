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مشاهير العرب - أحمد حلمي على السجادة الحمراء بختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد حلمي على السجادة الحمراء بختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد حلمي على السجادة الحمراء بختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - وصل الفنان أحمد حلمي، منذ قليل إلى السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 التي تألق خلالها بإطلالة كلاسيكية، وذلك لإسدال الستار عن النسخة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي والكشف عن العروض الفائزة بهذه النسخة.

أحمد حلمي بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي كل ما يحتاجون معرفته عن ختام الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، بالتحديد مع ظهور النشاطات والفعاليات وتصدرها المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أحمد حلمي بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

ومن المفترض أن ينطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء حيث يبث عبر شاشة dmc، كما يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين بهذه الدورة، خاصة مع مشاركة 190 فيلما، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أحمد حلمي بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45

كما شارك أكثر من 22 مخرجا وسينمائيا من غزة، حيث عرضا من خلال هذه الفرصة، الرؤية السينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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