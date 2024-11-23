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اقتباس واستئذان، ماذا قال محمد رحيم لكلمتك عن الكينج قبل رحيله - أخبار كلمتك

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اقتباس واستئذان، ماذا قال محمد رحيم لكلمتك عن الكينج قبل رحيله - أخبار كلمتك

اقتباس واستئذان، ماذا قال محمد رحيم لكلمتك عن الكينج قبل رحيله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 04:08 صباحاً - وفاة محمد رحيم، رحل عن عالمنا قبل قليل المطرب والملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ.

وسبق وتحدث محمد رحيم قبل وفاته عن مدى حبه الشديد للكينج محمد منير الأمر الذي جعله يستخدم جزءًا من أغنية الليلة يا سمرا في آخر أغانيه بنت اللذينة".

وقال محمد رحيم في تصريحات سابقة لكلمتك: "أنا متربي على أغاني محمد منير وكنت بوصل رسالة من خلال أغنية بنت اللذينة، بأن جيلي اتربى على أغاني الكينج بعكس الجيل الحالي بسبب كثرة أغاني المهرجانات”. 

وأضاف رحيم: "أنا اخترت جزء من أغنية لمحمد منير وهي الليلة يا سمرا عشان أضيفها في أغنية بنت اللذينة، والكينج وافق على طول وفرح ليَّ وكان ممكن مثلًا أضيف جزء من أعمالي معاه زي أغنية يونس مثلًا ولكني فضلت إضافة الليلة يا سمرا علشان أثبت أني متربي على أغانيه من قبل حتى ما نشتغل مع بعض. في أغاني كثيرة حققت نجاحات كبيرة".  

وتابع محمد رحيم: "أغنية بنت اللذينة أغنية بتدور حول قصة حب بين مصري وأجنبية.كنت عايز أوصل  رسالة وهي الترويج للسياحة المصرية،  والحمدالله الأغنية عملت مشاهدات عالية في ساعات قليلة وشكرت الكينج على موافقته على الاستعانة بجزء من الليلة يا سمرا". 

أعلن المطرب هيثم سعيد وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ قبل دقائق قليلة.

وأعلن سعيد خبر الوفاة مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

 

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم Mohamed Rahim برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
 

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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