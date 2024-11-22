مشاهير العرب - طلب مهم من الفنان أحمد حلمي بشأن الأفلام القديمة.. ورسالة عاجلة لتكريم هؤلاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طلب مهم من الفنان أحمد حلمي بشأن الأفلام القديمة.. ورسالة عاجلة لتكريم هؤلاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين بوزن نحيف بختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين بوزن نحيف بختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

كولر: غير راض عن النتيجة أمام الاتحاد وأهدرنا الفرص بسبب سوء إنهاء الهجمات - أخبار كلمتك

كولر: غير راض عن النتيجة أمام الاتحاد وأهدرنا الفرص بسبب سوء إنهاء الهجمات - أخبار كلمتك

القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

عاجل:توقف حركة السير بين تعز وعدن قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:توقف حركة السير بين تعز وعدن قبل قليل - أخبار كلمتك

اعلان استراتيجية تطوير خفر السواحل اليمنية: خطوة نحو تعزيز الأمن البحري الدولي - أخبار كلمتك

اعلان استراتيجية تطوير خفر السواحل اليمنية: خطوة نحو تعزيز الأمن البحري الدولي - أخبار كلمتك

بقرار لمجلس الإدارة ومجلس الشرف الأعلى .. الصيادي نائبا لرئيس مجلس الشرف الأعلى للنادي الأهلي - أخبار كلمتك

بقرار لمجلس الإدارة ومجلس الشرف الأعلى .. الصيادي نائبا لرئيس مجلس الشرف الأعلى للنادي الأهلي - أخبار كلمتك

السفير اللبناني يشكر مصر بقيادة الرئيس السيسي على وقوفها إلى جانب بلاده - أخبار كلمتك

السفير اللبناني يشكر مصر بقيادة الرئيس السيسي على وقوفها إلى جانب بلاده - أخبار كلمتك

3 جوائز لـ «حالة عشق» بمهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

3 جوائز لـ «حالة عشق» بمهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - زينة أشرف عبد الباقي تخطف الأضواء من والدها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - زينة أشرف عبد الباقي تخطف الأضواء من والدها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة أشرف عبد الباقي تخطف الأضواء من والدها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:36 مساءً - بإطلالة مميزة، ظهر الفنان أشرف عبد الباقي رفقة ابنته المخرجة زينة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إذ خطفت الأنظار بفستان طويل أخضر اللون.

إطلالة ابنة أشرف عبد الباقي

لم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها المخرجة زينة عبد الباقي باللون الأخضر، ولكنها في حفل افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي أيضا ظهرت رفقة والدتها على السجادة الحمراء، مرتدية بدلة خضراء اللون.

زينة أشرف عبد الباقي

وشاركت زينة عبد الباقي في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم «مين يصدق» وهو أول تجربة إخراجية لها، وعرض خلال فعاليات المهرجان في دورته الـ45.

وتدور أحداث الفيلم حول «نادين» التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب ويتورطان في العديد من المشكلات، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

فكرة فيلم «مين يصدق»

الفيلم هو فكرة زينة عبد الباقي، ومصطفى عسكر، وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي، ومصطفى خالد بهجت، وبطولة شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي.

ويشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، توافد عدد كبير من الفنانين ونجوم الفن من مختلف دول العالم، حيث يتم الإعلان عن الجوائز وأسماء المكرمين بالدورة الحالية، التي تضمنت العديد من المسابقات.

اقرأ أيضاً
بإطلالة الفراشة.. ميرهان حسين تتألق على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كندة علوش: فيلم «المسافة صفر» التجربة الأغنى بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

جاسمين طه ذكي تشكر حسين فهمى: «مثال حقیقي للمسؤولیة»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - عاجل.. وفاة الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق