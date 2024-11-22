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مشاهير العرب - سلاف فواخرجي: «حسين فهمي نهض بمهرجان القاهرة.. والمعاناة تصنع الفن» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سلاف فواخرجي: «حسين فهمي نهض بمهرجان القاهرة.. والمعاناة تصنع الفن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سلاف فواخرجي: «حسين فهمي نهض بمهرجان القاهرة.. والمعاناة تصنع الفن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:36 مساءً - عبرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن فخرها وسعادتها بمشاركتها في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي رفع شعار الإنسانية من خلال فيلمها سملي، والذى شارك في مسابقة آفاق للسينما العربية وتناول بعضًا من آلام الشعب السوري.

سلاف فواخرجي: أتمنى تقديم فن دون معاناة للشعوب العربية

وتابعت الفنانة سلاف فواخرجي خلال لقائها مع قناة dmc، على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الليلة، أن المعاناة تصنع الفن والأفكار والإبداع الحقيقي، ولكنها تتمنى أن تحدث هذه الحالة دون معاناة للشعوب العربية أجمعها.

سلاف فواخرجي: أتمنى ترميم أفلام نعيمة عاكف

وشددت الفنانة سلاف فواخرجي، على احترامها لفكرة ترميم الأفلام المصرية القديمة لأنها صنعت التاريخ، قائلة: «أعشق سينما الأبيض والأسود، وأتمنى ترميم أفلام نعيمة عاكف، ومصر ولادة دائما ولازم نحافظ الفن لأنه يعبر عننا».

ووجهت سلاف رسالة للفنان حسين فهمي: «كلنا بنحبك لأنك قدرت تنهض بمهرجان القاهرة رغم الظرف الشخصي وغلبت المسئولية عليك ودعمك على القضية الفلسطينية كان واضح بالدورة الحالية».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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