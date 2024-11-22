مشاهير العرب - سلاف فواخرجي: «حسين فهمي نهض بمهرجان القاهرة.. والمعاناة تصنع الفن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:36 مساءً - عبرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن فخرها وسعادتها بمشاركتها في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي رفع شعار الإنسانية من خلال فيلمها سملي، والذى شارك في مسابقة آفاق للسينما العربية وتناول بعضًا من آلام الشعب السوري.

سلاف فواخرجي: أتمنى تقديم فن دون معاناة للشعوب العربية

وتابعت الفنانة سلاف فواخرجي خلال لقائها مع قناة dmc، على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الليلة، أن المعاناة تصنع الفن والأفكار والإبداع الحقيقي، ولكنها تتمنى أن تحدث هذه الحالة دون معاناة للشعوب العربية أجمعها.

سلاف فواخرجي: أتمنى ترميم أفلام نعيمة عاكف

وشددت الفنانة سلاف فواخرجي، على احترامها لفكرة ترميم الأفلام المصرية القديمة لأنها صنعت التاريخ، قائلة: «أعشق سينما الأبيض والأسود، وأتمنى ترميم أفلام نعيمة عاكف، ومصر ولادة دائما ولازم نحافظ الفن لأنه يعبر عننا».

ووجهت سلاف رسالة للفنان حسين فهمي: «كلنا بنحبك لأنك قدرت تنهض بمهرجان القاهرة رغم الظرف الشخصي وغلبت المسئولية عليك ودعمك على القضية الفلسطينية كان واضح بالدورة الحالية».