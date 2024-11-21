مشاهير العرب - وزير الثقافة يعلق على الجدل الدائر حول ضياع مقتنيات شقة الفنان أحمد زكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:38 مساءً - أحمد زكي.. حسم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الجدل القائم حول حقيقة بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك بعدما تحدثت السيدة منى زكي، شقيقة النجم الراحل أحمد زكي، واتهامها لـ رامي بركات، شقيق هيثم زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، بإهدارها وضياعها.

وقال وزير الثقافة: إن بعض مقتنيات الفنان الكبيرأحمد زكي، التي كانت موجودة بأحد العقارات السكنية، قد تم نقلها بشكل رسمي إلى وزارة الثقافة، كإهداء من الورثة الشرعيين بحضور ممثلهم القانوني.

وأكد أن هذه المقتنيات تم استلامها وتوثيقها بواسطة لجنة متخصصة شُكلت بموجب القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020، برئاسة الفنان الكبير عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وبحضور ممثل قانوني للورثة، ووفقًا لاقتراح رئيس اللجنة، تم إيداع تلك المقتنيات في المركز القومي للسينما، لضمان الحفاظ عليها وصيانتها باعتبارها جزءًا من التراث الفني المصري.

وأشار وزير الثقافة، إلى أن هذه المقتنيات ستُعرض ضمن سيناريو العرض الخاص بمركز ثروت عكاشة لتوثيق التراث، والجاري إنشاؤه، ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها، في إطار جهود الوزارة لتكريم رموز الفن والحفاظ على إرثهم الثقافي.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد هنو، حديثه عن مقتنيات أحمد زكي واصفها بالتراث الأصيل، معقب: الفنان أحمد زكي، يمثل قيمة فنية استثنائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، وأن مقتنياته تعد تراثًا أصيلًا يستحق كل العناية والتقدير، بما يعكس أهمية دوره ومكانته في تشكيل الهوية الثقافية والفنية.

أبرز ألقاب أحمد زكي

أطلق جمهور النجم أحمد زكي عليه العديد من الألقاب، ومنها «رئيس جمهورية الفنانين، الإمبراطور، العبقري، فتى الشاشة الأسمر، النمر الأسود».

أبرز أعمال الفنان أحمد زكي

تتنوع أعمال الفنان أحمد زكي ما بين السينما والدراما والمسرح، حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة أبرزها: «شلة المشاغبين، أبناء الصمت، شفيقة ومتولي، وراء الشمس، اسكندرية ليه، الباطنية، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، المدمن، سعد اليتيم، البريء، شادر السمك، البيه البواب، أحلام هند وكاميليا، زوجة رجل مهم، ولاد الإيه، الإمبراطور، كابوريا، البيضة والحجر، امرأة واحدة لا تكفي، الراعي والنساء، الهروب، ضد الحكومة، الباشا، مستر كاراتيه، ناصر 56، أبو الدهب، استاكوزا، اضحك الصورة تطلع حلوة، البطل، أرض الخوف، أيام السادات، معالي الوزير، حليم».

الأعمال الدرامية والمسرحية للفنان أحمد زكي:

وكان من أبرز أعماله الدرامية: اللسان المر، الغضب، بستان الشوك، الأيام، أيام من الماضي، طيور بلا أجنحة، إلا دمعة الحزن، من اجل ولدي، طرفة بن العبد، حكايات هو وهي».

كما برع الفنان الفنان أحمد زكي على خشبة المسرح وقدم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة أبرزها: «حمادة ومها، هاللو شلبي، القاهرة في ألف عام، اللص الشريف، مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت».