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مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - أثارت الإعلامية رضوى الشربيني، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن موقفها من العودة إلى زوجها مرة أخرى، بالإضافة إلى، تعليق ابنتها أيضا.

رضوى الشربيني في صدارة التريند بسبب زوجها

واستحوذت رضوى الشربيني على اهتمام قطاع كبير من الجمهور، بعدما ظهرت في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لابنتها على «تيك توك»، وردت على سؤال متابعة لها حول عودتها لزوجها مرة أخرى، لترد ابنتها قائلة: إن ذلك الأمر من المستحيلات هما الآن في أفضل حال.

رضوى الشربيني

أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، شاركت جمهورها ومحبيها صورا جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

الإعلامية رضوى الشربيني تتصدر التريند من جديد

رضوى الشربيني بفستان أزرق

وتألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة لافتة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة بصيحة الكتف الواحد واتسم التصميم باللون الأزرق ذى التطريزات الفضية، أما من الناحية الجمالية اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

الإعلامية رضوى الشربيني

من هي رضوى الشربيني؟

رضوى الشربيني من مواليد 30 سبتمبر 1981 هي إعلامية.

وكانت تقدم برنامج «هي وبس» على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

قدمت رضوى الشربيني بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور.

وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج «أنا مصر» في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري «بروباجندا تي في».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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