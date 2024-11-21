مشاهير العرب - أحمد حافظ عن مسلسله «moon night»: كل الأشياء في التجربة كانت مخيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - تحدث المونتير أحمد حافظ عن كواليس تعاونه مع المخرج محمد دياب خلال مسلسل «moon night»، مشيرا، إلى أنه اكتسب منه الكثير من خبرات التي تساعده على التطوير من مهاراته.

وقال حافظ خلال ندوة له على هامش مهرجان القاهرة السينمائي 2024: «شاركت في مونتاج moon night، وكنت أتعاون في الفيلم مع اثنين مونتير ماهرين للغاية، سافرت دون أن يكون لدي الجرأة في العمل مع أمريكان، وكنت أفكر هل حين أعود سيتذكرني أي شخص أم لا؟.

وتابع: «كل الأشياء في التجربة كانت مخيفة، ولكن تعلمت في النهاية أنه لن يغرق أي شخص طالما يعمل، وأعطتني التجربة إحساسا بأنه كلما ابتعدت عن منطقة الأمان كلما اكتسبت مزيدًا من الخبرات، وانتظرت سنتين هناك بعمل حلقتين».

وأضاف: «المساعد الأمريكي هناك قال أنت أسبوع وراجع، ومحمد دياب كان بيتخانق عشان شكل مصر يكون زي ما إحنا عارفينه».

أما عن كواليس العمل مع المخرج محمد دياب أوضح أحمد حافظ أنه صعب جدا ويركز في أدق التفاصيل معقب: «محمد دياب مخرج صعب جدًا، ووقت فيلم اشتباك كان فيه تحضيرات صعبة خصوصًا أن خلفيته كتابية.. لذلك كان يركز مع كل شيء، وتعلمت من دياب كثيرًا أثناء الشغل وما بعد الشغل حين سافرنا للخارج، وقدمنا أيضًا فيلم أميرة الفلسطيني».

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.