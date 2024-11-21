مشاهير العرب - في 15 يوما.. فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود يحصد إيرادات قياسية بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:14 مساءً - استطاع فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، من تصدر قائمة الأفلام المعروضة بالسينمات.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

بلغت إيرادات فيلم الهوى سلطان، حوالي 42 مليون و294 ألف جنيها، خلال 15 يوما من العرض بدور السينما.

أحداث فيلم الهوى سلطان

تدور قصة فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب