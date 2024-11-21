3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:08 مساءً - سهير البابلى، فنانة كوميدية امتد مشوارها الفنى لأكثر من نصف قرن حتى قرار الاعتزال. لُقبت بناظرة مدرسة الكوميديا، قدمت الكوميديا والتراجيديا، ممثلة مسرح بالدرجة الأولى، نجحت بجدارة في تمثيل أدوار تنتمي إلى المسرح السياسى بأداء كوميدي ساخر، لها قفشاتها وإفيهاتها في “مدرسة المشاغبين”، “العالمة باشا”، “على الرصيف” وغيرها.

شخصية متمردة، صنعت تاريخا فنيا متميزا، ورحلت فى مثل هذا اليوم 21 نوفمبر عام 2021.

سيدة المسرح السياسي

لقبت بـ “سيدة المسرح السياسي”، نظرا لأعمالها المسرحية التي تميزت بالجرأة السياسية، لم تحظ في بدايتها السينمائية بالبطولة، إلا أنها أصبحت واحدة من أيقونات المسرح المصري لتنافس قامات وأسماء كبيرة في عالم المسرح، فعملت في بدايتها مع سميحة أيوب وأمينة رزق وسناء جميل في المسرح القومي.

تشجيع العائلة على التمثيل

ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي الشهيرة بـ سهير البابلي عام 1937، بمركز فارسكور محافظة دمياط، لكنها نشأت في مدينة المنصورة مسقط رأس العائلة، وكان والدها معلم رياضيات وناظر مدرسة ثانوية، ظهرت موهبتها منذ صغرها بتقليد الفنانين وسط زميلاتها، وبتشجيع من والدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت.

وتتلمذت على يد أساتذتها عبد الرحيم الزرقانى وحمدى غيث ونبيل الألفى، لتبدأ مسيرتها بعد التخرج عام 1957، فقدمت 12 مسرحية وأكثر من 40 فيلما و15 مسلسلا.

بكيزة هانم فى الدراما، كلمتك

بدأت سهير البابلى أولى خطواتها الفنية بالمسرح مع المخرج فتوح نشاطي الذى ساعدها في الانضمام إلى المسرح القومي فقدمت عددا من المسرحيات بدأتها بـ"شمشون وجليلة"، قدمت بعدها مجموعة من المسرحيات منها: على الرصيف، الدخول بالملابس الرسمية، نص أنا ونص أنتى، سليمان الحلبى، العالمة باشا، ومدرسة المشاغبين التي قدمت فيها دور مدرسة الفلسفة ومواقفها مع مجموعة من الطلاب لتعكس حال المجتمع خلال فترة الانفتاح.

فى وقت لاحق وبعد الحجاب أعربت عن استيائها لاشتراكها في هذه المسرحية وارتباط اسمها بها، رغم تقديمها مسرحيات أفضل على مستوى الفكرة والمضمون، وقدمت مسرحية “بلدى يا بلدى” التى كتبها رشاد رشدى عام 1968 وأخرجها جلال الشرقاوى عام 1972، وهى تستعرض معاناة المواطن أيضا فى رمزية كاملة وهى من المسرح السياسى الذى يعتبر نقطة مضيئة فى مشوارها الفنى، وعلامة على تميزها ووعيها السياسى والاجتماعى قبل الوعى الفنى بدور المسرح فى المجتمع.

شادية وسهير البابلى فى ريا وسكينة، كلمتك

أما أجمل أدوار سهير البابلى فكانت مع الفنانة الراحلة شادية فى ثنائية رائعة بالمسرحية الكوميدية "ريا وسكينة" إخراج حسين كمال، وامتد عرضها أكثر من ثلاث سنوات بمشاركة عبد المنعم مدبولي وأحمد بدير.

اعتزال بعد “عطية الإرهابية”

وكانت خاتمة سهير البابلى على المسرح فى مسرحية "عطية الإرهابية" التي عرضت عام 2005 مع المخرج جلال الشرقاوي، وتأليف إبراهيم مسعود وقام بالبطولة أمامها حسين الشربيني.

جاءت المسرحية في ظروف ظهور تفجيرات إرهابية في مصر، وتتهم البطلة بأنها عضوة في تنظيم إرهابى وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي، وأثناء عرض المسرحية فاجأت سهير البابلى الجميع أثناء تمثيلها المسرحية بقرارها اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وتركت المسرحية، واستعان المخرج بابنته عبير الشرقاوي لتمثل الدور لإنقاذ الموقف.

سهير البابلى فى دور سكينة بمسرحية ريا وسكينة، كلمتك



عالم الغناء

دخلت سهير البابلي عالم الغناء في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، عندما طرحت ألبومًا غنائيًا بعنوان "سي السيد" عام 1987، بعدما نصحتها المطربة والفنانة الراحلة شادية بذلك، وضم سبع أغنيات هي" سي السيد - أهلًا - استراحة - هيجننوني - أهي دي الناس - الدنيا كدة - حب الزمن".

وشارك في التأليف والتلحين كل من: بهجت قمر وحسن أبو السعود وسمير الطائر وخالد الأمير ومختار السيد، وشاركها في الغناء الممثل الكوميدي أحمد بدير الذي قدم معها أغنية “سي السيد” التي حملت اسم الألبوم.

بعد نجاح كبير فى المسرح أتجهت سهير البابلى إلى السينما فقدمت أدوارا من الكوميديا والتراجيديا، وكانت البداية فى فيلم "إغراء" عام 1957، وشاركت بعده في عدد كبير من الأفلام منها: لن أعود، المرأة المجهولة، ساحر النساء، حياة امرأة، يوم من عمري، أنا ومراتي، الحلوة عزيزة، نهر الحب، جناب السفير، أميرة حبي أنا، وغيرها.

قلب حبيبة كانت الخاتمة

وكما تألقت سهير البابلى في مجال المسرح والسينما تألقت أيضا فى مجال الدراما فقدمت مسلسلات: ليلة عسل، استقالة عالمة ذرة، أخطر رجل في العالم، الشاهد الوحيد، توالت الأحداث عاصفة، عم حمزة، بكيزة وزغلول مع صديقتها إسعاد يونس وغيره، وكانت الخاتمة مع مسلسل "قلب حبيبة".

سهير البابلى بعد الحجاب، كلمتك



اعتزلت الفنانة سهير البابلي التمثيل عام 1997 بعد لقائها بالشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نصحها باعتزال الفن وارتداء الحجاب، الأمر الذي كشفت الفنانة الراحلة حقيقته كاملة في حديث تليفزيوني سابق لها، لكنه وافق على أن تمثل أدوارا هادفة لا تخرجها عن دينها ووقارها وهى محجبة، إلا أنها اكتفت بتجربة تلفزيونية وحيدة بعد الاعتزال هي مسلسل "قلب حبيبة" لتعتزل الفن نهائيا.

شهادة إسعاد يونس

تقول الفنانة إسعاد يونس التى كانت الصديقة الصدوقة للفنانة سهير البابلي: كانت سهير بتاعة ربنا، ونهايتها بتاعة ربنا يعني مسلمة أقدارها، وكنت معاها لحد قبل الوفاة بدقيقة، وعملنا حديث مع بعض لما تعبت أوي وعملت عمليات كتيرة، فرُحت لها، وكنا في رمضان، وعملنا فيديو على السوشيال ميديا وقالت لي إحنا هنشتغل وننزل، فقلت لها: يللا، بس هي صحيًّا ما كانتش هتقدر، بس كان لازم أقول لها شدي حيلك وقومي.. بس هي ما كانتش جاهزة، هي ماتت وهي عندها حياة جيدة وقوية الإرادة، وكانت مقبلة على الحياة.



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