مشاهير العرب - ياسمين رئيس تعلن مفاجأة لجمهورها وفستان زفافها كلمة السر.. ما القصة؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، نيتها في إهداء فستان زفافها، لإحدى الفتيات لتعيش به فرحة يوم زفافها.

وشاركت ياسمين رئيس، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «زي وردة في فيلم الفستان الأبيض، أحب أدي فستاني الأبيض لبنت عشان تفرح بيه زي ما أنا فرحت بيه يوم فرحي».

مسلسل الفستان الأبيض

وانطلق عرض فيلم «الفستان الأبيض» لـ ياسمين رئيس، أمس، بدور العرض السينمائية، بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ45.

وتدور قصة فيلم «الفستان الأبيض»، حول فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

ويشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عددًا من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.