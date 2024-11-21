3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم» - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم» - أخبار كلمتك

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين - أخبار كلمتك

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - ياسمين رئيس تعلن مفاجأة لجمهورها وفستان زفافها كلمة السر.. ما القصة؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - ياسمين رئيس تعلن مفاجأة لجمهورها وفستان زفافها كلمة السر.. ما القصة؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ياسمين رئيس تعلن مفاجأة لجمهورها وفستان زفافها كلمة السر.. ما القصة؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، نيتها في إهداء فستان زفافها، لإحدى الفتيات لتعيش به فرحة يوم زفافها.

وشاركت ياسمين رئيس، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «زي وردة في فيلم الفستان الأبيض، أحب أدي فستاني الأبيض لبنت عشان تفرح بيه زي ما أنا فرحت بيه يوم فرحي».

مسلسل الفستان الأبيض

وانطلق عرض فيلم «الفستان الأبيض» لـ ياسمين رئيس، أمس، بدور العرض السينمائية، بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ45.

وتدور قصة فيلم «الفستان الأبيض»، حول فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

ويشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عددًا من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

اقرأ أيضاً
اليوم.. دور العرض تستقبل فيلم «الفستان الأبيض» لـ ياسمين رئيس

قبل عرضه بالسينمات.. ياسمين رئيس تروج لـ فيلم «الفستان الأبيض»

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مخرج فيلم "سلمى" يكشف أصعب اللحظات في العمل، وسلاف فواخرجي: أجسد شخصية عانت من الحرمان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق