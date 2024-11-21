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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل دور ريم مصطفى في «سيد الناس» لـ عمرو سعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل دور ريم مصطفى في «سيد الناس» لـ عمرو سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل دور ريم مصطفى في «سيد الناس» لـ عمرو سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - تعاقدت الفنانة ريم مصطفى، على المشاركة في مسلسل «سيد الناس» بطولة النجم عمرو سعد، والمقرر أن يتم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وتجسد ريم مصطفى، البطولة النسائية، خلال أحداث العمل، وذلك تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد سواء في الدراما أو السينما.

ريم مصطفى

تفاصيل مسلسل سيد الناس

يشارك في بطولة مسلسل سيد الناس، كل من: عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخلو من التشويق.

عمرو سعد

آخر أعمال ريم مصطفى

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى، هو مشاركتها في مسلسل «سره الباتع» بطولة أحمد السعدني، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023.

ودارت أحداث العمل ما بين الماضي والحاضر، حيث السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد، صانع حلي يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربًا من عصابات تهريب آثار.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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