مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل دور ريم مصطفى في «سيد الناس» لـ عمرو سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - تعاقدت الفنانة ريم مصطفى، على المشاركة في مسلسل «سيد الناس» بطولة النجم عمرو سعد، والمقرر أن يتم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وتجسد ريم مصطفى، البطولة النسائية، خلال أحداث العمل، وذلك تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد سواء في الدراما أو السينما.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

يشارك في بطولة مسلسل سيد الناس، كل من: عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخلو من التشويق.

آخر أعمال ريم مصطفى

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى، هو مشاركتها في مسلسل «سره الباتع» بطولة أحمد السعدني، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023.

ودارت أحداث العمل ما بين الماضي والحاضر، حيث السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد، صانع حلي يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربًا من عصابات تهريب آثار.