مشاهير العرب - بعد سلسلة تأجيلات.. موعد عرض فيلم «التاروت» بطولة رانيا يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - أعلن صناع فيلم «التاروت» بطولة رانيا يوسف، ومي سليم، موعد عرض العمل بدور السينما المصرية.

ومن المقرر ان يبدأ عرض العمل في 15 من يناير المقبل، بدور العرض السينمائية، وذلك بعد سلسلة تأجيلات واجهها خلال الفترة الماضية.

أبطال فيلم التاروت

فيلم التاروت، يلعب بطولته كل من سمية الخشاب، رانيا يوسف، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور -طفل الغزالة رايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيى، والعمل من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج بلال صبري.

أحداث فيلم التاروت

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة على حياتهن، حيث تجسد رانيا يوسف، شخصية تدعى «ماري»، والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها.